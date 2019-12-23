Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер

Новости Украины:В начале недели в Украине будет пасмурная и дождливая погода, в Карпатах сильный снег.

В понедельник, 23 декабря, пасмурную и дождливую погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях пройдет значительный дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8; в Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 1-3° тепла. На остальной территории - небольшой дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем 6-11°, в южной части до 14°.

Ветер в Украине юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с.

В Киеве - небольшой дождь; порывы ветра 15-18 м/с; температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,2 градусов тепла в 2015 году, самая низкая - ночью на отметке 21 градус мороза в 1902 году.

Прогноз погоды на 23 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 23 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +8…+10

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +7…+9

Тернополь – +6…+8

Черновцы– +5…+7

Хмельницкий – +6…+8

Луцк – +5…+7

Ровно – +5…+7

Житомир – +7…+9

Винница – +8…+10

Одесса – +11…+13

Николаев – +11…+13

Херсон – +11…+13

Симферополь – +12…+14

Кропивницкий – +9…+11

Черкассы – +9…+11

Чернигов – +8…+10

Сумы – +8…+10

Полтава – +9…+11

Днепр – +9…+11

Запорожье – +8…+10

Донецк – +6…+8

Луганск – +6…+8

Харьков – +7…+9

Киев – +9…+11

Во вторник, 24 декабря, по всей Украине временами дождь, на крайнем западе значительный дождь, в Карпатах сильный снег, метель. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Карпатах в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве 24 декабря временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7°.

Прогноз погоды на 24 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют 25 декабря временами дождь, в Карпатах снег. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8°, в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза.

На Киевщине 25 декабря временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8°.

Прогноз погоды на 25 декабря, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 26 декабря небольшие, местами умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом, 27 декабря небольшой снег, на юге и востоке страны небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-6° тепла, в западных, 27 декабря и в северных и центральных областях от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах снег, температура ночью и днем 2-7° мороза.

В столичном регионе 26 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 1-6° тепла. 27 декабря небольшой снег; температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.

Прогноз погоды на 26 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 декабря, фото: meteo.gov.ua

28-30 декабря в северных, западных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 1-7° мороза, днем около 0°, на юге страны 1-4° тепла.

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.