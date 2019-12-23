Насколько комфортно иностранцам находиться в Украине? Ответ Дубилета

Новости Украины:Министр рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются иностранцы в Украине.

В Кабмине обнаружили проблемы, которые мешают иностранцам комфортно жить в Украине.

Об этом написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

Он отметил, что эта тема является важной, учитывая, что правительство борется за иностранные инвестиции.

Среди топ-проблем, с которыми они столкнулись, 90-дневный лимит пребывания.

"Если иностранец вдруг захочет остаться (и тратить свои деньги) в Украине больше, чем на 90 дней, ему придется серьезно постараться", - пишет Дубилет.

Для того, чтобы остаться подольше, у иностранца должна быть весомая причина. Ему нужно собрать внушительный пакет документов, вплоть до документов о владельце арендованной квартиры.

"На практике многие иностранцы просто нарушают эти правила и затем платят штраф. Тоже не очень приятная процедура", - рассказал министр.

Еще одной немало важной проблемой является получение разрешения на работу либо учебу, чтов ызывает у иностранцев особую "любовь" к Украине.

"Если, например, европеец захочет работать в Украине, то для этого ему нужно уехать за границу и получить визу там. В Киеве это сделать нельзя", - поделился Дубилет.

Также иностранцы сталкиваются с не очень приятной проблемой глазных визитов в госорганы.

"Хочет иностранец получить рабочую визу, временный или постоянный вид на жительство - все это делается через личные визиты в наши не самые комфортные государственные органы", - написал он.

При этом Дубилет напомнил, что иностранцам можно воспользоваться е-сервисами в нашей стране.

На этом список проблем далеко не заканчивается. Иностранцам очень проблематично открыть счета в украинских банках.

"Это настолько зарегулированное вопросы, часто банки предпочитают с этим вообще не связываться", - заявил министр.

Дубилет подытожил, что никто не будет останавливаться лишь на перечислении этих проблем и подчеркнул, что с МИД Украины, ГТС и Минцифрой готовим предложения по их решению.