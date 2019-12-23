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Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года

Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
11:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Почти половина украинцев (47%) считают политиком 2019 года президента Владимира Зеленского.

Украинцы считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года, а событием года - освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что большинство опрошенных (47%) считают Зеленского политиком 2019 года в Украине.

"В отношении Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлии Тимошенко "да" говорили по 8-10% опрошенных, в отношении Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимира Гройсмана - по 5-7%", - констатируют социологи.

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. Зато Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители юга и востока, Тимошенко - центра и запада, Порошенко - запада.

Кроме того, согласно результатам опроса, событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%). Также каждый пятый считает событием года возобновление переговоров относительно ситуации на Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, каждый десятый - укрепление курса гривни.

Самые актуальные проблемы: что волнует украинцев больше всего

Опрос проводился в течение 13-17 декабря 2019 года среди населения Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,0%

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Украина, Украинцы, Опрос, Событие года, Политик года.
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