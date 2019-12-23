В полиции обещают жестко реагировать на попытки восстановить игорный бизнес

Мобильные группы Национальной полиции продолжают мониторить соблюдение норм законодательства относительно запрета функционирования игорных заведений, сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.
"В настоящее время создано 715 мобильных групп, в состав которых входят сотрудники следственных подразделений, а также департамента стратегических исследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Национальной полиции Украины.
В сообщении отмечается, что "любые попытки собственников игорного бизнеса возобновить незаконную деятельность полиция будет прекращать и предпринимать соответствующие меры". В этом контексте Нацполиция призывает не нарушать нормы действующего законодательства, а также звонить на линию "102" в случае выявления работающих игорных заведений.
"Полицейские уже прекратили деятельность почти 5300 игорных заведений и открыли 250 уголовных производств в связи с занятием игорным бизнесом", - говорится в сообщении.
21 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства правоохранители должны прекратить деятельность всех нелегальных игорных заведений в Украине. В пятницу была прекращена деятельность почти 5 тыс 300 игорных заведений по всей Украине и изъято оборудование стоимостью примерно 50 млн грн.