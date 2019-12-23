У Зеленского отреагировали на запуск ж/д сообщения с Крымом и визит Путина

Новости Украины:У Зеленского назвали противоправным запуск железнодорожного сообщения РФ с Крымом.

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осуждает очередной несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина сегодня на полуостров.

Об этом говорится на странице представительства в Facebook.

В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд на временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе. Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

Как сообщалось, 23 декабря Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. По железной дороге моста он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.