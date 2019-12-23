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Убийство Шеремета: суд отклонил апелляцию защиты Антоненко

Убийство Шеремета: суд отклонил апелляцию защиты Антоненко
17:23 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под стражей.

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде ареста для Андрея Антоненко (Riffmsater), который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение вынесла коллегия судей в понедельник, 23 декабря.

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказать", - огласил судья.

В ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала в суде об избрании Антоненко меры пресечения в виде поруки народных депутатов.

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В то же время прокуроры просили суд оставить меру пресечения без изменений.

Как сообщалось, в причастности к убийству Шеремета следствие подозревает пять человек: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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Для Кузьменко и Антоненко суд избрал меру пресечения в виде ареста. Суд также применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для военной медсестры Яны Дугарь.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.

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Суд, Павел Шеремет, Андрей Антоненко.
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