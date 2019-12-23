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Освобождение удерживаемых лиц: у Кучмы подтвердили достижение договоренностей

Освобождение удерживаемых лиц: у Кучмы подтвердили достижение договоренностей
17:48 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Пресс-секретарь Кучмы подтвердила достижение участниками заседания ТКГ соглашения об освобождении удерживаемых лиц.

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в ходе видеоконференции в понедельник договорились об обоюдном освобождении удерживаемых лиц в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года.

Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook в понедельник вечером пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

Ранее российская сторона заявляла, что Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца текущего года.

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Украина, Россия, Леонид Кучма, ТКГ, Обмен удерживаемыми.
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