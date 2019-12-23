ОПУ: Военные, захваченные во время боев под Иловайском и Дебальцево вернутся домой

Новости Украины:В ОПУ говорят, что из плена будут освобождены военнослужащие, захваченные во время боев под Иловайском и Дебальцево.

До конца этого года будут освобождены украинские военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево находятся в плену контролируемых Россией боевиков.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжение переговоров со всеми сторонами 23 декабря в режиме скайп-конференции, сообщает Офис президента.

"Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и была достигнута во время парижского саммита в "нормандском формате". И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - отметила Лутковская.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе, сейчас окончательно дошлифовуются списки.

"Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - подчеркнула она.