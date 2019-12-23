СМИ: Украина готовит к обмену экс-беркутовцев

Новости Украины:В рамках готовящегося обмена, Украина готовится к передаче боевикам бывших беркутовцев.

Украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом со ссылкой на два источника, касающихся судебного дела, сообщает "Общественное".

"Этим экс-"беркутовцам" готовят изменение меры пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "решение об обмене бывших "беркутовцев" приняло высшее руководство страны".

24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве.

Еще трое обвиняемых экс-"беркутовца" - Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин - остаются в СИЗО.

Адвокат Янишевского Штефан Решко сказал, что он об этом информацию узнал из СМИ. "Мы узнали из СМИ, с нами никто не консультировался, нам никто не сообщал, но если нам предложат изменение меры пресечения - я буду за – как адвокат, мой подзащитный был против обмена, но я не исключаю, что он может пересмотреть свою позицию", - отметил он.

Судья по делу о расстрелах на Институтской Сергей Дячук сказал, сказал, что впервые слышит об обмене. "Завтра у нас не обсуждается вопрос изменения меры пресечения", - заявил он.

Террористы "ЛНР" еще в 2016 году предлагали этим пяти экс-"беркутовцам" включить их в свои списки на обмен, но они сказали, что не готовы на обмен.

Как сообщалось ранее, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета. Другим обвиняемым до 22 декабря продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.