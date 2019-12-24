Скачать
Вторник, 24.12.2019
Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора
Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора
В Госгеокадастре озвучили условия отмены моратория на куплю-продажу земли
В Госгеокадастре озвучили условия отмены моратория на куплю-продажу земли
Клопп: Некоторые футболисты слишком дорогие для Ливерпуля
Клопп: Некоторые футболисты слишком дорогие для Ливерпуля
Шведская королевская семья представила свою рождественскую открытку
Шведская королевская семья представила свою рождественскую открытку

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора
01:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора", который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019г, сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции", - говорится в обнародованном на сайте президента в понедельник вечером сообщении.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части согласования украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора с законодательством ЕС.

Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и/или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

Правоохранители объявили экс-руководству правления Дельта Банка о подозрении в хищении 4,4 млрд грн

"Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности"; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые)", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Законы, Владимир Зеленский, Уменьшения давления на бизнес, Рыночный надзор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не оказать скидки, а уменьшить цену на табло": Зеленский призвал АЗС отреагировать на укрепление гривни
02 Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД получил подпись Зеленского
03 ЕС о Крымском мосте: Еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины
04 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
05 Только вышел, а уже рекордсмен: смартфон Vivo занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ЧЕСНО назвали &quot;чемпионов по кнопкодавству&quot;
В ЧЕСНО назвали "чемпионов по кнопкодавству"
СМИ: Украина готовит к обмену экс-беркутовцев
СМИ: Украина готовит к обмену экс-беркутовцев
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.12. – 22.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Я чертовски довольна&quot;: создательница &quot;Ведьмака&quot; ответила на критику
"Я чертовски довольна": создательница "Ведьмака" ответила на критику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь