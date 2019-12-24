24 декабря - приметы и обряды в Никонов день

Новости Украины:Считалось, что в этот день вместе с метелями над землей летает нечистая сила. Поэтому люди пытались раньше лечь спать и не выходить на улицу без особой надобности.

Традиции на 24 декабря

В этот день полагалось молиться святому Никону, чтобы он успокоил душу и отогнал нечистую силу, которая всеми силами старалась пробраться в дом. В народе говорили: "Никон стоит у икон".

В метели, в порывах ветра, в летящем снеге, в сильном стремительном ветре - вихре - видели живое существо, демона, стремящегося согреться в домашнем тепле. Для того чтобы не пустить его в дом, надо было положить у порога топор острием к двери. Но можно было и использовать это существо на благо человеку. Для того чтобы вылечить лихорадку, надо было рано утром, пока все в доме еще спят, выгрести из печи золу, выйти на улицу, встать на перекрестке спиной к порывам ветра и сказать: "Ветры, вихори, отнесите от рабы Божьей (имя), изо всех ее членов и суставов, и снесите в черные грязи и поразите ее в грязи топучие ветром, чтобы не вынесло, и вихорем, чтобы не выдуло: исчезнет и погибнет нечистая сила".

Зимние вихри использовали и чтобы присушить понравившуюся девушку. Для этого надо было выйти из дома вечером, когда из печи идет самый черный дым, встать к нему лицом и произнести такие заговорные слова: "На море на окияне, на острове на Буяне стоят три дуба зеленых, под теми тремя дубами - цари ветрам, цари вихорям, цари царевичам, короли королевичам, а я, раб Божий (имя), подойду, поклонюся - вашей вере приложуся: уж вы, батюшки вихри, сильные могучие богатыри! Вы сослужите мне службу верну и неизменну, пошлите своих послов-почтальонов и курьеров и отберите от меня, раба Божьего (имя), всю мою тоску тоскующую, сухоту сухотующую, тоску неисповедиму и плач неутомиму, да понесите от меня, раба Божьего (имя), к рабе Божьей (имя девушки) через горы, через долы, через быстрые реки, ниге не запутайте и не залытайте, нигде не оставьте: ни в улках, ни в переулках, ни в частых переходах, ни в высоких заплотах, а оставьте у рабы Божьей (имя) в слышании, в теле белом, в ретивом сердце. Барюшки ветры, батюшки вихори, сильные могучие богатыри: Лука, Марко, Матвей, Гаврило, пятый вихорь! Задуйте, завейте в белое тело, в ретивое сердце, в печень, в кровь горячу, в ясные очи, в черные брови, в семьдесят семь суставов, соединенных суставом, и в семьдесят семь жил, соединенных жилою, не могла бы она без меня, раба Божьего (имя) ни жить, ни быть, ни дня дневать, ни ночи ночевать, ни часа часовать, ни минуты миновать".

В этот день можно было и погадать: шли к яблоне, загадывали желание и отламывали у дерева веточку. Приносили ее в дом и ставили в воду. Если на ней до Рождества распускались листья - желание сбудется, если нет - то и загаданному не бывать. А вот если на веточке распускались цветы, надо было ждать нечаянной радости.

Обычаи

В народном календаре 24 декабря – День Данилы, Луки и Никона. Святому Никону в этот день молились, чтобы очистить душу и отогнать нечисть, стремящуюся проникнуть в дом из вихрей метели.

В старину на Никона зажигали лампадку, чтобы прибавить доброго света и попросить солнце сойти с неба, засветить ярким светом и отогнать нечисть. Верили, что пока солнце не спустится по золотой лестнице на землю, ведьмы на метлах будут летать и снежные вихри поднимать.

В порыве ветра, образовывавшего из летящего снега стремительный вихрь, наши предки видели демона, пытающегося попасть в жилище и согреться у домашнего очага. Чтобы злая сущность не смогла попасть в дом, у порога острием вверх клали топор.

В этот день у яблони загадывали желание. Отламывали от дерева веточку и заносили её в дом. Загадывали на неё желание и ставили в воду. Если к Рождеству она распустится, то желаемое свершится; не распустится – не сбудется. А коли зацветёт, то случится счастливое событие.

Иногда зимние вихри применяли и для человеческого блага, например, чтобы вылечить человека от лихорадки или сделать присушку на любимую девушку.

Приметы на 24 декабря:

Несколько белок в одно дупло залезли - будут морозы.

Горшки через край кипят - будет облачно.