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25 декабря или 7 января: в ПЦУ объяснили, почему нельзя сейчас переносить Рождество

25 декабря или 7 января: в ПЦУ объяснили, почему нельзя сейчас переносить Рождество
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:По словам Евстратия Зори, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Переход Православной церкви на григорианский календарь может "законсервировать" много религиозных общин и внести "сумятицу" в украинское православие на десятилетия вперед.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы ПЦУ Евстратий Зоря, комментируя споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и календарную реформу в ПЦУ.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманная сама лишь попытка сейчас прорекламировать ее предложениями "удвоенного празднования") потенциально "законсервирует" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верных и внесет сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", — написал он.

Евстратий Зоря добавил, что риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.

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Ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что реформа церковного календаря и перенесение даты празднования Рождества возможна, когда большинство украинцев будут к этому готовы.

Напомним: христиане западного обряда празднуют Рождество по григорианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря, а христиане восточного обряда — по юлианскому календарю в ночь с 6 на 7 января.

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Евстратий Зоря, Рождество, 25 декабря, 7 января, Епифаний.
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