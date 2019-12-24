Спиридон Солнцеворот 2019: обычаи и традиции праздничного дня

Новости Украины:В этот день наши предки соблюдали множество традиций и проводили обряды, чтобы защититься от зла и привлечь удачу.

Славяне не зря называли декабрь колдовским месяцем. Он полон различных праздников, среди которых важное место занимает Спиридон Солнцеворот.

Праздник зимнего солнцестояния в славянской культуре имел огромное значение, ведь после него начинался новый год и новый этап жизненного пути. Приуроченное ко дню памяти святого Спиридона, это событие несло сакральный смысл. Считалось, что в это время можно изменить свою судьбу, помолившись Высшим Силам или проведя особые обряды.

Праздник Спиридон Солнцеворот отмечается 25 декабря, когда Солнце начинает светить дольше, разгоняя ночной мрак и предвещая завершение зимнего периода. Медленно, но верно день начинает прибывать, а значит, завершается темная полоса и жизнь вновь торжествует.

Символика праздника

Ко дню праздника наши предки готовились заранее. Они мастерили особые обереги и символы, по сей день помогающие привлечь удачу. Одним из них был оберег "Солнцеворот", призванный защитить от невзгод. В нем сосредоточена энергия трех богов: Ярилы, Даждьбога и Хорса. Этот оберег заключает в себе необычайную мощь, направленную на созидание, и в прежние времена его созданию отводилось много времени.

Вторым талисманом праздника считается кукла Спиридона. Ее делали не ради развлечения или игр, а для помощи в проведении обрядов. Куклу обязательно шьют своими руками, используя натуральные ткани. Спиридона наряжают в характерные для мужчин-славян одежды и никогда не рисуют ему лица, чтобы злые силы не смогли проникнуть в оберег. В руки кукле помещают оберег "Солнцеворот", благодаря которому получается всегда найти выход из сложной ситуации.

Обычаи праздничного дня

Раньше 25 декабря не работали, а посвящали время развлечениям и отдыху. В вечернее время обязательно гадали на будущее, любовь и деньги, а также проводили обряды, чтобы привлечь благополучие.

Празднование не обходится без угощений, и в прежние времена хозяйки обязательно пекли караваи, на которых тестом выкладывали крест. Он был призван защищать домочадцев от любой беды. Каравай нужно было съесть без остатка.

Немаловажной составляющей праздника становятся костры, которые разжигают повсеместно. Яркий огонь, по поверью, сжигает невзгоды и привлекает Солнце, которое должно растопить снег и привести долгожданное весеннее тепло.

В день праздника нельзя грустить, ссориться и сквернословить, чтобы не навлечь гнева святого Спиридона. К тем, кто нарушит запрет, беда постучится в дверь.

Спиридон Солнцеворот — не только яркий праздник, но и прекрасная возможность повернуть колесо своей жизни, разом избавившись от всего, что мешает благополучию. Для этого нужно не просто выбросить старые вещи или разжечь костер, но и оставить за спиной все, что приносит негативные эмоции.