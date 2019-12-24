Католическое Рождество 2019: дата и традиции празднования

Новости Украины:Этот день традиционно проводится в кругу семьи — родственники дарят друг другу подарки, отправляют пожелания.

Ежегодно католики со всего мира 25 декабря празднуют Рождество, и не исключение, что в ближайшие годы эта традиция перейдет и к нам.

Католическое Рождество 2019: традиции празднования

Принято считать, что в католическом мире это самый большой праздник. Он приходится на одну из самых длинных ночей в году, когда, по верованию христиан, родился Иисус Христос в Вифлиеме.

Интересный факт, что 25 декабря в Украине Рождество отмечалось в основном поляками. Поэтому на территории Западной Украины можно услышать, что католическое Рождество называют "польским" Рождеством.

Наряженная елка или сосна, которую ставят в своих домах верующие, – главное украшение праздника. Дерево можно украсить как пожелаете, даже свежие цветы и сочные фрукты являются частью декора.

На католическое Рождество совершаются три богослужения:

Первое происходит в полночь, оно символизирует единство Отца и Сына.

Второе – на рассвете, во время появления на свет новой жизни.

Третье происходит днем. Оно доносит символ рождения Иисуса Христа в сердцах всех верующих.

Адвент – это время ожидания праздника, так как католики не имеют поста как такового. Религиозные католики в течение месяца перед Рождеством стараются больше времени посвящать молитвам и посещению церкви и общению с семьей. А некоторые ограничивают себя и не едят мясо.

Интересная традиция: на католическое Рождество нельзя оставлять ни одного родственника, ни одного знакомого без подарка. Кстати, этот обычай обмениваться подарками на Рождество пришел из библейского сказания, когда люди приносили подарки младенцу Иисусу.

Все чудеса, которые происходят на Рождество, католики связывают с действиями смешного толстячка, который любит посмеяться и пошалить. Но не все католические священники поддерживают этот культ, потому что считают его языческим.