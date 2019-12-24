Опубликован закон о предоставлении статуса УБД воинам-добровольцам

Новости Украины:Закон вступит в силу завтра и будет введен в действие с 1 января 2020 года.

В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон о предоставлении статуса УБД воинам-добровольцам.

Согласно закону, статус участника боевых действий будут предоставлять добровольцам, которые до вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса принимали участие в антитеррористической операции в течение по крайней мере 30 дней, однако потом их добровольческие формирования не вошли в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии, других военных формирований и правоохранительных органов, образованных в соответствии с украинским законодательством.

Вместе с тем, из перечня тех, кто имеет право на статус участника боевых действий, исключили тех, кто обеспечивал проведение АТО. На статус УБД не смогут претендовать работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали участие в АТО, а также обеспечивали проведение антитеррористической операции - в том числе в качестве волонтеров.

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать специальная межведомственная комиссия, образованная Министерством социальной политики.

Чтобы получить статус УБД, ветерану нужно будет подать справку о выполнении боевых задач АТО органа, уполномоченного на борьбу с терроризмом; или же выдержку из приказа Антитеррористического центра при СБУ. Альтернатива - собрать свидетельства побратимов со статусом УБД, заверенные нотариально. Если ветеран вследствие боевых действий получил в АТО контузию, ранения - достаточно двух показаний, иначе нужно три.

Если человеку предоставили статус лица с инвалидностью вследствие войны, но после повторного осмотра не была установлена инвалидность, ему предоставляют статус УБД по упрощенному порядку.

Напомним, парламент поддержал этот законопроект в конце октября 323 голосами народных депутатов. 4 декабря 329 голосами нардепы приняли его в целом.