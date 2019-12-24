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Когда запустят Офис генпрокурора? Рябошапка выдал указ

Когда запустят Офис генпрокурора? Рябошапка выдал указ
11:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Глава ГПУ определился с датой начала работы Офиса генпрокурора.

Офис генерального прокурора Украины начнет полноценно работать 2 января 2020 года.

Такое решение принял глава ГПУ Руслан Рябошапка, говорится в указе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как известно, Офис генерального прокурора был создан Верховной Радой 19 сентября, а уже 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о его запуске.

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Что такое Офис генпрокурора?

Офис генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины. Предыдущее название - Генеральная прокуратура Украины.

Офис Генерального прокурора Украина занимает организацией и координирование всех органов прокуратуры, занимается организацией надлежащего функционирования Единого реестра досудебных расследований. Также Офис создает единый порядок формирования отчетности состояния уголовной противоправности и работу прокурора в целом.

В законе от 19 сентября указано, что отныне структура после проведения аттестации прокуроров будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Закон позволяет финансировать прокуратуру не только из госбюджета, но и из других источников, в том числе в рамках проектов международной помощи.

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ГПУ, Руслан Рабошапка, Офис гепрокурора.
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