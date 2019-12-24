Труба лишается должности директора ГБР

Новости Украины:Закон разблокирует следствие по делам Майдана и перезагрузит руководство бюро.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюро расследований.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

Также эту информацию подтвердил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Директор убежден, что это является политической, а не правовой нормой.

"Мы сделали то, что не сделал бы никто - без всякой поддержки, меньше, чем через год, запустили в работу новый правоохранительный орган", - подытожил Труба.

Как известно, данный закон вносит изменения в правовой статус бюро, территориальную и организационную структуру ведомства. Директор и его заместители досрочно прекращают полномочия.