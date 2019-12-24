Рождество 7 января или 25 декабря: как хотят праздновать украинцы

Новости Украины:Перенос празднования Рождества на 25 декабря не поддерживают 64% украинцев.

Лишь каждый четвертый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан - против, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря.

Согласно данным опроса, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

Отмечается, что в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

Так, больше всего сторонников идеи переноса Рождества на западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в центре 23% - за и 66% - против, на юге - 15% и 74% соответственно, на востоке - 14% и 74%. Кроме того, немного больше поддерживают указанную инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Аудиторией проведенного Социологической группой "Рейтинг" опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2тыс. респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря, но там считают, что это "не вовремя". Поэтому в ближайшее время переносить празднование Рождества там не собираются. Глава ПЦУ Епифаний объяснил, какие есть проблемы с переносом Рождества.