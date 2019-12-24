Скачать
Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки
Католическое Рождество: поздравления на украинском языке

Рождество 7 января или 25 декабря: как хотят праздновать украинцы

Рождество 7 января или 25 декабря: как хотят праздновать украинцы
13:51 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Перенос празднования Рождества на 25 декабря не поддерживают 64% украинцев.

Лишь каждый четвертый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан - против, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря.

Согласно данным опроса, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

Отмечается, что в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

Так, больше всего сторонников идеи переноса Рождества на западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в центре 23% - за и 66% - против, на юге - 15% и 74% соответственно, на востоке - 14% и 74%. Кроме того, немного больше поддерживают указанную инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Католическое Рождество 2019: дата и традиции празднования

Аудиторией проведенного Социологической группой "Рейтинг" опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2тыс. респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря, но там считают, что это "не вовремя". Поэтому в ближайшее время переносить празднование Рождества там не собираются. Глава ПЦУ Епифаний объяснил, какие есть проблемы с переносом Рождества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опрос, Рождество, 25 декабря, 7 января, Епифаний.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
05 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, двое раненых
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь