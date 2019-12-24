В МОН предупредили об изменениях в управлении ВУЗов

Новости Украины:Анна Новосад анонсировала реформу высшего образования "без уравниловки".

Со следующего года изменится принцип финансирования университетов, также изменятся подходы к управлению заведениями высшего образования.

Об этом министр образования и науки Анна Новосад сообщила на Форуме высшего образования.

"Сейчас система финансирования и управления не дает заслуженного вознаграждения преподавателям, из-за системы уравниловки, и наиболее эффективным заведениям высшего образования. Министерство поставило цель, по данным национальных опросов, чтобы через пять лет по крайней мере 35% респондентов работодателей полностью преимущественно положительно оценивали высшее образование . И первым шагом на этом пути должно стать изменение финансирования и управления высшего образования", - сказала Новосад.

По ее словам, одним из принципов изменения финансирования заведений высшего образования получение лучшими университетами больших ресурсов. Этот принцип прежде всего должен касаться оплаты труда преподавателей, которая на сегодняшний день зависит от количества студентов.

Также деятельность высших учебных заведений будет оцениваться по конкретным показателям, среди которых и качество образования, которое они предоставляют.

Кроме этого, высшие учебные заведения получат финансовую автономию, введена система KPI для ректоров университетов, в рамках которой будут определяться показатели стратегической эффективности управленцев высшего образования.

Среди прочего, стоимость обучения на контракте будет зависеть от индикативной себестоимости подготовки специалистов учреждением высшего образования в предыдущем году.

Новосад отметила, что, по данным исследований, в частности исследования фонда "Демократические инициативы", в 2016 году, качество высшего образования как студенты, так и работодатели оценивают невысоко.

Так, более 70% студентов считают качество образования в Украине средним, низким или очень низким. В 2019 году среди официально зарегистрированных безработных почти 50% составляли лица с высшим образованием, а 30% - с профессионально-техническим. 40% работодателей, которые затем нанимают тех, кто вышел из высших учебных или профессионального образования, говорят, что у наших выпускников есть пробелы в навыках и прежде всего в мягких навыках ("мягкие навыки" является широким понятием, которое предполагает умение решать сложные задачи, креативно и критически мыслить, коммуницировать и сотрудничать). Около 40% студентов считают, что содержание учебных программ не соответствует рынку труда.