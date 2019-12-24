"Дело Хизб ут-Тахрир": Денисова призывает продолжать давить на РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество продолжать давление на Россию для отмены незаконных судебных решений, в частности, приговора фигурантам дела первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".
Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.
Она напомнила, что сегодня Верховный суд России оставил за решеткой граждан Украины, незаконно осужденных крымских татар Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова, смягчив их приговоры на полгода.
"Поэтому призываю международное сообщество продолжать давление на РФ, чтобы добиться отмены незаконных решений судов и вернуть домой удерживаемых граждан Украины, которые до сих пор незаконно удерживаются на территории временно оккупированного Крыма и РФ", - отметила Денисова.
Как сообщалось ранее, 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.
18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал их виновными в совершении преступления по ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") и приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам колонии строгого режима (по ч. 1), Узеира Абдуллаева - к 13 годам (ч. 2), Исмаилова - к 14 годам (ч. 2), Салединова и Джемаденова - к 12 годам (ч. 2).
Сегодня, 24 декабря, после длительных прений сторон Верховный суд РФ смягчил приговоры фигурантам дела: Теймуру Абдуллаеву - до 16,5 года в колонии строгого режима и 1 года и 4 месяцев административного надзора, Узеиру Абдуллаеву - до 12,5 года, Исмаилову - до 13,5 года, Джемаденову и Салединову - до 11,5 года.