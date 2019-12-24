Скачать
Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки
Католическое Рождество: поздравления на украинском языке

"Дело Хизб ут-Тахрир": Денисова призывает продолжать давить на РФ

"Дело Хизб ут-Тахрир": Денисова призывает продолжать давить на РФ
15:37 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Денисова напомнила, что суд РФ оставил за решеткой пятерых незаконно осужденных граждан Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество продолжать давление на Россию для отмены незаконных судебных решений, в частности, приговора фигурантам дела первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

Она напомнила, что сегодня Верховный суд России оставил за решеткой граждан Украины, незаконно осужденных крымских татар Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова, смягчив их приговоры на полгода.

"Поэтому призываю международное сообщество продолжать давление на РФ, чтобы добиться отмены незаконных решений судов и вернуть домой удерживаемых граждан Украины, которые до сих пор незаконно удерживаются на территории временно оккупированного Крыма и РФ", - отметила Денисова.

Денисова направила в КСУ два обращения по защите прав украинцев: открыты производстве

Как сообщалось ранее, 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал их виновными в совершении преступления по ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") и приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам колонии строгого режима (по ч. 1), Узеира Абдуллаева - к 13 годам (ч. 2), Исмаилова - к 14 годам (ч. 2), Салединова и Джемаденова - к 12 годам (ч. 2).

В России назвали условие снятия санкций с Украины

Сегодня, 24 декабря, после длительных прений сторон Верховный суд РФ смягчил приговоры фигурантам дела: Теймуру Абдуллаеву - до 16,5 года в колонии строгого режима и 1 года и 4 месяцев административного надзора, Узеиру Абдуллаеву - до 12,5 года, Исмаилову - до 13,5 года, Джемаденову и Салединову - до 11,5 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Людмила Денисова, Оккупированный Крым, Дело Хизб-ут-Тахрир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
05 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, двое раненых
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь