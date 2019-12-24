"Дело Хизб ут-Тахрир": Денисова призывает продолжать давить на РФ

Новости Украины:Денисова напомнила, что суд РФ оставил за решеткой пятерых незаконно осужденных граждан Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество продолжать давление на Россию для отмены незаконных судебных решений, в частности, приговора фигурантам дела первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

Она напомнила, что сегодня Верховный суд России оставил за решеткой граждан Украины, незаконно осужденных крымских татар Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова, смягчив их приговоры на полгода.

"Поэтому призываю международное сообщество продолжать давление на РФ, чтобы добиться отмены незаконных решений судов и вернуть домой удерживаемых граждан Украины, которые до сих пор незаконно удерживаются на территории временно оккупированного Крыма и РФ", - отметила Денисова.

Как сообщалось ранее, 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал их виновными в совершении преступления по ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") и приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам колонии строгого режима (по ч. 1), Узеира Абдуллаева - к 13 годам (ч. 2), Исмаилова - к 14 годам (ч. 2), Салединова и Джемаденова - к 12 годам (ч. 2).

Сегодня, 24 декабря, после длительных прений сторон Верховный суд РФ смягчил приговоры фигурантам дела: Теймуру Абдуллаеву - до 16,5 года в колонии строгого режима и 1 года и 4 месяцев административного надзора, Узеиру Абдуллаеву - до 12,5 года, Исмаилову - до 13,5 года, Джемаденову и Салединову - до 11,5 года.