"Никуда скрываться не буду": Кузьменко намерена восстановить репутацию

Новости Украины:Подозреваемая в деле Шеремета просит суд отменить решение об ее аресте.

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко просит Апелляционный суд отменить ее арест и рассчитывает, что сможет не только доказать свою непричастность к этому преступлению, но и вернуть доверие пациентов и свою репутацию.

Во вторник в ходе заседания апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы защиты Кузьменко на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей, адвокат Владислав Добош отметил, что в то время, когда по версии следствия Кузьменко закладывала взрывчатку в автомобиль Шеремета, она находилась дома с ребенком, будучи в отпуске.

Он попросил суд отменить определение суда об избрании меры пресечения для Кузьменко ввиду безосновательности подозрения как такового, а также в связи с отсутствием каких-либо рисков для следствия в случае избрания любой другой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Также суд допросил одного из свидетелей, о заслушивании которых просил адвокат – главврача больницы, в которой работает подозреваемая. По словам главврача, Кузьменко является высокопрофессиональным кардиохирургом, она проводит уникальные операции новорожденным, таким образом, ее отсутствие на работе негативно сказывается на работе отделения и на пациентах. Главврач попросил суд избрать для Кузьменко такую меру пресечения, которая бы позволила ей выполнять свои профессиональные обязанности.

По его словам, клиника может предоставить все документацию относительно рабочего графика Кузьменко. Главврач не смог однозначно сказать, была ли Кузьменко в отпуске в тот момент, когда было совершено преступление.

Бывший супруг подозреваемой Дмитрий Кузьменко в ходе дачи свидетельских показаний сообщил, что 19 и 20 июля (2016 года) она была в отпуске и находилась дома. "У Юли в это время были некоторые проблемы со здоровьем, они не позволяли ей надолго покидать дом… с 19 по 20 июля мы были все вместе в одной квартире с сыном", - сказал Кузьменко.

"Журналиста (Шеремета) я никогда не знала… никогда не пересекались… услышала (из новостей – Ред.) уже по факту случившегося", - рассказала подозреваемая в ходе даче пояснений в суде.

Она отметила: "Прошу изменить мне меру пресечения. Мне некуда деться, границу я не пересеку, на подконтрольную территорию не уеду… Никуда скрываться не буду. Принципиально".

Кузьменко подчеркнула, что намерена доказать необоснованность обвинений в ее адрес и восстановить свое репутацию, доказав безосновательность обвинений.

"Моя позиция – не просто доказать, что я не виновна. Я не хочу видеть ни тени сомнения в глазах моих пациентов, я хочу восстановить свое честное имя. Я готова и настаиваю на проведении всех следственных действий", - заявила он.

В свою очередь представитель гособвинения отметил, что экспертиза установила, что именно Кузьменко закладывала взрывчатку в автомобиль журналиста, и это не имеет ничего общего с репутацией врача-хирурга.

"Факт того, что Кузьменко в момент убийства была дома, никем не подтверждается", - сказал представитель обвинения.

По его словам, все подозреваемые в настоящее время "пытаются создать себе алиби".

Говоря о рисках, которые могут возникнуть в случае изменения Кузьменко меры пресечения, представитель гособвинения назвал возможность уничтожения подозреваемой вещественных доказательств, влияния на экспертов, а также совершения другого преступления.