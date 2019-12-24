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"Никуда скрываться не буду": Кузьменко намерена восстановить репутацию

"Никуда скрываться не буду": Кузьменко намерена восстановить репутацию
16:28 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Подозреваемая в деле Шеремета просит суд отменить решение об ее аресте.

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко просит Апелляционный суд отменить ее арест и рассчитывает, что сможет не только доказать свою непричастность к этому преступлению, но и вернуть доверие пациентов и свою репутацию.

Во вторник в ходе заседания апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы защиты Кузьменко на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей, адвокат Владислав Добош отметил, что в то время, когда по версии следствия Кузьменко закладывала взрывчатку в автомобиль Шеремета, она находилась дома с ребенком, будучи в отпуске.

Он попросил суд отменить определение суда об избрании меры пресечения для Кузьменко ввиду безосновательности подозрения как такового, а также в связи с отсутствием каких-либо рисков для следствия в случае избрания любой другой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Также суд допросил одного из свидетелей, о заслушивании которых просил адвокат – главврача больницы, в которой работает подозреваемая. По словам главврача, Кузьменко является высокопрофессиональным кардиохирургом, она проводит уникальные операции новорожденным, таким образом, ее отсутствие на работе негативно сказывается на работе отделения и на пациентах. Главврач попросил суд избрать для Кузьменко такую меру пресечения, которая бы позволила ей выполнять свои профессиональные обязанности.

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По его словам, клиника может предоставить все документацию относительно рабочего графика Кузьменко. Главврач не смог однозначно сказать, была ли Кузьменко в отпуске в тот момент, когда было совершено преступление.

Бывший супруг подозреваемой Дмитрий Кузьменко в ходе дачи свидетельских показаний сообщил, что 19 и 20 июля (2016 года) она была в отпуске и находилась дома. "У Юли в это время были некоторые проблемы со здоровьем, они не позволяли ей надолго покидать дом… с 19 по 20 июля мы были все вместе в одной квартире с сыном", - сказал Кузьменко.

"Журналиста (Шеремета) я никогда не знала… никогда не пересекались… услышала (из новостей – Ред.) уже по факту случившегося", - рассказала подозреваемая в ходе даче пояснений в суде.

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Она отметила: "Прошу изменить мне меру пресечения. Мне некуда деться, границу я не пересеку, на подконтрольную территорию не уеду… Никуда скрываться не буду. Принципиально".

Кузьменко подчеркнула, что намерена доказать необоснованность обвинений в ее адрес и восстановить свое репутацию, доказав безосновательность обвинений.

"Моя позиция – не просто доказать, что я не виновна. Я не хочу видеть ни тени сомнения в глазах моих пациентов, я хочу восстановить свое честное имя. Я готова и настаиваю на проведении всех следственных действий", - заявила он.

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В свою очередь представитель гособвинения отметил, что экспертиза установила, что именно Кузьменко закладывала взрывчатку в автомобиль журналиста, и это не имеет ничего общего с репутацией врача-хирурга.

"Факт того, что Кузьменко в момент убийства была дома, никем не подтверждается", - сказал представитель обвинения.

По его словам, все подозреваемые в настоящее время "пытаются создать себе алиби".

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Говоря о рисках, которые могут возникнуть в случае изменения Кузьменко меры пресечения, представитель гособвинения назвал возможность уничтожения подозреваемой вещественных доказательств, влияния на экспертов, а также совершения другого преступления.

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Суд, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко.
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