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Вторник, 24.12.2019
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"Не уничтожайте, а создавайте!": ПЦУ назвала альтернативы "убитой" рождественской елке

"Не уничтожайте, а создавайте!": ПЦУ назвала альтернативы "убитой" рождественской елке
17:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В ПЦУ призывают украинцев позаботиться об окружающей среде.

Православная церковь Украины призвала не использовать срубленные елки на Новый год и Рождество.

Об этом ПЦУ сообщает в Facebook.

"Елка, как и любое другое дерево, растение или животное, является тем Божьим творением, которое вместе с человеком радуется событию Рождества - приходу в мир Самого Творца. И правильнее, чтобы этому событию Боговоплощения Его творения радовались живыми", - говорится в сообщении.

В качестве альтернативы срубленным деревцам в ПЦУ рекомендуют украшать живую елку, растущую во дворе, или приобрести елку в горшке. Кроме того, праздничное настроение создаст и композиция из хвойных веточек: обламывание лапника (ветвей сосен или елей) не вредит лесу.

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Интересным вариантом может стать импровизированное новогоднее дерево из всего, что есть в доме: пригодятся и книги, и елочные украшения, и комнатные растения, фрукты и сладости, игрушки, разнообразная домашняя утварь и тому подобное.

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В ПЦУ отметили, что искусственная ель является альтернативой срубленной, ведь, покупая ее, люди не уничтожают живые деревья, к тому же, она может служить новогодним украшением лет 10-20. Но нужно помнить о правильной ее утилизации, которая бы не вредила окружающей среде.

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Елка, Рождество, Новый год, Защита окружающей среды, ПЦУ.
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