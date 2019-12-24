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Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека

Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
18:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета намерен доказать невиновность своей подзащитной.

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета детского кардиохирурга Юлии Кузьменко Владислав Добош заявляет, что приложит все усилия в юридическом русле, чтобы доказать невиновность своей подзащитной.

"В Украине сегодня умерли права человека, прав человека больше нет… У нас не действует закон и право… Есть только право силы", - сказал Добош журналистам по окончании судебного заседания во вторник.

"Мы методично, в юридическим порядке установим лживость этого дела и дел Антоненко, Дугарь… Мы доведем это дела до конца, обязательно, сколько бы не обливали грязью адвокатов, волонтеров, добровольческое движение", - заверил он.

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При этом адвокат отметил, что "кто-то очень постарался, чтобы эти люди остались под стражей, в тюрьме". Вместе с тем, он отметил, что ему не известно, "кто является режиссером этой инсинуации".

По словам Добоша, суд "цинично пренебрег" информацией об алиби Кузьменко, которая была предоставлена защитой и свидетелем.

"Призываю максимально каждого интересоваться этим делом, объективно интересоваться, что происходит по этому делу", - сказал адвокат, обращаясь к журналистам.

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По словам Добоша, Кузьменко находилась и будет находиться пока в изоляторе временного содержания в связи с якобы необходимыми мерами безопасности. "Она дала показания… Я знаю, что правдивость ее слов подтверждена", - добавил он.

При этом адвокат сообщил, что на его подзащитную давление не оказывается.

После оглашения решения суда Добош был очень эмоционален, в том числе в адрес прокуроров. Журналистам он пояснил, что возмущен безосновательностью решения с юридической позиции, кроме того Кузьменко является его другом.

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В настоящее время Кузьменко под конвоем вывели из зала суда. Покинули помещение и все, кто присутствовал на заседании.

На улице, у здания суда все еще проходит митинг в поддержку Кузьменко, собравшиеся выражают возмущение решением Апелляционного суда, который оставил Кузьменко под арестом.

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Павел Шеремет, Юлия Кузьменко, Владислав Добош.
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