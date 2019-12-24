Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день

Новости Украины:В 2019 году Рождество у христиан западного обряда выпадает на среду 25 декабря.

Когда католики празднуют Рождество? Верующие отмечают светлый праздник Рождества Христова 25 декабря каждый год. На 24 декабря выпадает Сочельник по Григорианскому календарю - последний день поста, в честь которого семья собирается за праздничным столом.

Католическое Рождество: история праздника

Рождество отмечают в честь рождения Сына Божьего у девы Марии в городе Вифлееме.

В год рождения Иисуса Христа по указу императора Августа в Римской империи, частью которой была Иудея, проводилась перепись населения. А потому всем жителям Иудеи было приказано явиться в город своего рождения. Иосиф с девой Марией отправились в Вифлеем.

Когда подошел срок родов, Мария родила сына Иисуса в пещере, в которой прятали скот от непогоды.

В момент рождения Иисуса Христа на небе загорелась Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам к пещере, где дева Мария родила младенца. Они принесли новорожденному дары и признали в нем Царя Божьего.

Первые упоминания о праздновании Рождества Христова западными христианами 25 декабря относятся к IV веку.

Как празднуется католическое Рождество: традиции

За четыре недели до Рождества у западных христиан начинается период Адвента. Это время поста и размышлений на тему второго пришествия Христа. А накануне самого праздника проводится Сочельник. В этот день едят только отваренные зерна ячменя или пшеницы с добавлением меда. Пост заканчивается с появлением на небе первой звезды.

В праздник Рождества Христова в храмах проводятся три Рождественских богослужения - в честь Бога-Отца, Божьей Матери и христианской души. В католических храмах оформляют вертепы - ясли с Младенцем Иисусом, Девой Марией, Иосифом, пастухами и домашними животными.

Этот день традиционно проводится в кругу семьи - родственники дарят друг другу подарки, отправляют пожелания.

Католическое Рождество: что нельзя делать

Несколько примет связаны с запретами. Нельзя, например, в праздничные дни заниматься рукоделием. Категорически запрещается охота. Считается, если охотник отправится в лес - замерзнет или станет добычей того зверя, на которого собирался охотиться.

Ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол в старой одежде - год будет неудачным. То же самое ожидает тех, кто придет одетым в черное.

Католическое Рождество: приметы

Метель в канун Рождества - к ранней листве.

Если Рождество теплое - весна холодная.

Сильные холода на праздник - к богатому урожаю.

Снег на Рождество - год будет удачным.