Скачать
Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки
Католическое Рождество: поздравления на украинском языке

Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день

Смотрите фото (3)
Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
20:09 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф style.nv.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины:В 2019 году Рождество у христиан западного обряда выпадает на среду 25 декабря.

Когда католики празднуют Рождество? Верующие отмечают светлый праздник Рождества Христова 25 декабря каждый год. На 24 декабря выпадает Сочельник по Григорианскому календарю - последний день поста, в честь которого семья собирается за праздничным столом.

Католическое Рождество: история праздника

Рождество отмечают в честь рождения Сына Божьего у девы Марии в городе Вифлееме.

В год рождения Иисуса Христа по указу императора Августа в Римской империи, частью которой была Иудея, проводилась перепись населения. А потому всем жителям Иудеи было приказано явиться в город своего рождения. Иосиф с девой Марией отправились в Вифлеем.

Когда подошел срок родов, Мария родила сына Иисуса в пещере, в которой прятали скот от непогоды.

В момент рождения Иисуса Христа на небе загорелась Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам к пещере, где дева Мария родила младенца. Они принесли новорожденному дары и признали в нем Царя Божьего.

Первые упоминания о праздновании Рождества Христова западными христианами 25 декабря относятся к IV веку.

Как празднуется католическое Рождество: традиции

За четыре недели до Рождества у западных христиан начинается период Адвента. Это время поста и размышлений на тему второго пришествия Христа. А накануне самого праздника проводится Сочельник. В этот день едят только отваренные зерна ячменя или пшеницы с добавлением меда. Пост заканчивается с появлением на небе первой звезды.

В праздник Рождества Христова в храмах проводятся три Рождественских богослужения - в честь Бога-Отца, Божьей Матери и христианской души. В католических храмах оформляют вертепы - ясли с Младенцем Иисусом, Девой Марией, Иосифом, пастухами и домашними животными.

Этот день традиционно проводится в кругу семьи - родственники дарят друг другу подарки, отправляют пожелания.

Католическое Рождество: что нельзя делать

Католическое Рождество: в чем его главные отличия от православного
Католическое Рождество: в чем его главные отличия от православногоЧитать полностью

Несколько примет связаны с запретами. Нельзя, например, в праздничные дни заниматься рукоделием. Категорически запрещается охота. Считается, если охотник отправится в лес - замерзнет или станет добычей того зверя, на которого собирался охотиться.

Ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол в старой одежде - год будет неудачным. То же самое ожидает тех, кто придет одетым в черное.

Католическое Рождество: приметы

Метель в канун Рождества - к ранней листве.

Если Рождество теплое - весна холодная.

Сильные холода на праздник - к богатому урожаю.

Снег на Рождество - год будет удачным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Сочельник, ADVENT, 25 декабря, Рождество в Украине, Рождество Христово 2019, Католическое Рождество 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
05 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, двое раненых
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь