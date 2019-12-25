Митрополит Епифаний посетил столичный дом ребенка

Новости Украины:В детские дома были переданы подгузники, специализированное детское питание и средства ухода за детками, фрукты и сладости.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний посетил Киевский городской дом ребенка "Березка". Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Предстоятель поместной Украинской Православной Церкви посетил паллиативное и другие отделения, куда были переданы подгузники, специализированное детское питание и средства ухода за детками, фрукты и сладости. Кроме того, для нужд дома ребенка была передана бытовая техника", - говорится в сообщении.

К слову, "Березка" - единственное специализированное заведение медико-социальной реабилитации для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской заботы, с органическими поражениями нервной системы, для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, и детей, больных ВИЧ/СПИД. Сейчас здесь находятся около 70 детей.