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Среда, 25.12.2019
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Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке
Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Сегодня отмечают католическое Рождество

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Сегодня отмечают католическое Рождество
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Мы предлагаем погрузиться в западные традиции, чтобы осознать суть и очарование Рождества.

По католическому календарю 25 декабря 2019 года долгожданный праздник, который с нетерпением ждут католики всех стран, объединит сердца людей. 

Рождество — семейный праздник, наполненный самыми оригинальными традициями. Эксперты рассказали о необычных и трогательных обычаях разных уголков мира.

Для нас было очень странным узнать, что в западных странах Рождество считается народным праздником, который любят больше, чем Новый год, причем отмечают его даже неверующие люди. Ему посвящены два выходных дня, 25 и 26 декабря. И конечно, Рождество невозможно представить без праздничных традиций, которые тянутся из далекого прошлого.

Католическое Рождество в 2019 году

Традиция встречать Рождество в ночь с 24 на 25 декабря уже долгое время остается неизменной. Считается, что именно в это время на свет появился Иисус Христос. Рождеству предшествует Рождественский сочельник. Вечером 24 декабря католики пригласят друзей, соберутся всей семьей за праздничным столом, откроют подарки, будут веселиться и радоваться наступающим праздникам.

Празднование католического Рождества начинается с 24 декабря и длится по 1 января, образуя Октаву Рождества. 26 декабря — день святого Стефана, 27 декабря — день памяти Иоанна Богослова, 28 декабря — день святых Вифлеемских младенцев.

Важно отметить, что Рождество для католических христиан — особенный день. Праздник наполнен многовековыми обычаями, которые связывают семьи воедино, насыщен пряными ароматами, украшениями, игрушками, огнями. Он дарит уют, ощущение счастья и уверенность в будущем.

Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Рождественские традиции

Рождественские традиции имеют огромное значение для всех христиан. Конечно, с течением лет многие обычаи видоизменились, но в центре всегда остается вера и любовь к Господу.

Декабрь — самый веселый и суматошный месяц в году. Открываются рождественские ярмарки, дома украшают гирляндами и елками, и города начинают светиться.

Во многих европейских странах празднование Рождества начинается за несколько недель до самого праздника. Это так называемый Адвент — период ожидания. За 4 недели до Рождества детям дарят подарки. Те, кто были послушными в течение года, получают конфетки. Непослушные детки получают вместо сладостей угольки. Оформляются Адвент-календари: в маленьких мешочках прячутся конфеты, и каждый день дети открывают один из них, в соответствии с датой, и радуются сладостям.

Другая интересная традиция — изготовление венка омелы. Это украшение из еловых веточек, соединенных при помощи проволоки с 4 красными или белыми свечами. Свечи зажигаются поочередно: одна свеча — одна неделя.

Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делатьЧитать полностью

Рождество — семейный праздник. Шумные вечеринки с друзьями не приветствуются, а вот приехать к родителям на святочный ужин — это главная традиция праздника. В ночь с 24 на 25 декабря вся семья и приглашенные гости собираются за праздничным столом. Меню зависит от традиций страны: 

  • Англия — главное блюдо: ванильный пудинг, крыжовниковый соус.

  • Франция — запеченная индейка, сыр, морепродукты, шампанское.

  • Чехия — украшением стола является карп, запеченный в сметане.

  • Дания — фаршированный яблоками гусь или утка, рисовая каша с корицей, сухофрукты и пудинг.

  • Германия — традиционным угощением считается запеченный гусь с яблоками и черносливом, а также имбирные пряники, штрудель с яблоками, орехами и финиками.

  • Америка — запеченная индейка, свиной окорок, тамале.

Рождество — всеми любимый праздник, который наполнен приятными традициями, запахом любимых блюд, чувством счастья и чудесами. Этот праздник овеян уютом, его хочется ждать и праздновать, хочется к нему готовиться, провести его вместе с родными и близкими и поверить в рождественское чудо. Мы желаем вам отличного настроения.

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Праздник, История, Традиции, Приметы, Католическое Рождество, 25 декабря, Рождество 2019, Новый год 2020, Рождество 2020.
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