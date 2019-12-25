25 декабря - приметы и обряды в день Спиридона Тримифунтского

Новости Украины:Сегодня Православная церковь чтит память христианского святого, почитаемого в лике святителей как чудотворец – Спиридона Тримифунтского.

Традиции на 25 декабря

Это день солнцеворота - самой длинной ночи и самого короткого дня в году. "Солнце на лето - зима на мороз", - говорят об этом дне. Считалось, что Спиридон сам поворачивает солнце на лето и наблюдает, чтоб оно не скрывалось от людей, а солнце с этого дня наряжается в праздничный сарафан и кокошник, садится в телегу и едет на теплые страны. Зима ходит с этого же дня в медвежьей шкуре, стучит по крышам и будит баб ночью топить печи.

Считалось, что если зима гуляет по полю, то за ней вереницами ходят метели и просят дела, если по лесу, то сыплет из рукава иней, если по реке идет, то под следом своим замораживает воду на три аршина. Охотники считали, что в этот день медведь ворочается в берлоге с одного бока на другой, поэтому в лес ходить было нельзя - будить этого хищника категорически запрещалось. С какой стороны в этот день подует ветер, с той стороны будет дуть он до весеннего равноденствия.

По погоде первых двенадцати дней, следующих за Спиридоном, судили о погоде каждого из двенадцати месяцев наступающего года. В избе в притолоку хозяйка втыкала серп, а хозяин клал на порог топор - от нечистой силы. Острая сталь с давних пор считалась лучшим средством от самой разнообразной нечисти.

Чтобы куры раньше начинали нестись, в этот день кормят их гречихой из правого рукава. В этот день также надо было непременно встряхнуть яблони, чтобы они раньше зацветали.

Приметы на 25 декабря

С солнцеворота дня прибудет хоть на воробьиный скок.

Если солнце светло, лучисто - Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней - теплым и пасмурным.

Если на Спиридона происходит перемена ветра, то на будущий год будет хороший урожай гречихи.

День Спиридона определяет характер всей зимы.

Если на Спиридона солнышко играет - будут на Святках дни ясные.

День солнцеворот, катись в огород, с огорода - на красное угорье (на лето), подымися над нашим подворьем.

На Спиридона корова на солнце один бок нагреет (солнце на лето поворачивает).