Скачать
Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Президент подписал закон о ликвидации "площадок Яценко"
Президент подписал закон о ликвидации "площадок Яценко"
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке
Католическое Рождество 2019: лучшие поздравления на украинском языке

25 декабря - приметы и обряды в день Спиридона Тримифунтского

25 декабря - приметы и обряды в день Спиридона Тримифунтского
07:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня Православная церковь чтит память христианского святого, почитаемого в лике святителей как чудотворец – Спиридона Тримифунтского.

Традиции на 25 декабря

Это день солнцеворота - самой длинной ночи и самого короткого дня в году. "Солнце на лето - зима на мороз", - говорят об этом дне. Считалось, что Спиридон сам поворачивает солнце на лето и наблюдает, чтоб оно не скрывалось от людей, а солнце с этого дня наряжается в праздничный сарафан и кокошник, садится в телегу и едет на теплые страны. Зима ходит с этого же дня в медвежьей шкуре, стучит по крышам и будит баб ночью топить печи.

Считалось, что если зима гуляет по полю, то за ней вереницами ходят метели и просят дела, если по лесу, то сыплет из рукава иней, если по реке идет, то под следом своим замораживает воду на три аршина. Охотники считали, что в этот день медведь ворочается в берлоге с одного бока на другой, поэтому в лес ходить было нельзя - будить этого хищника категорически запрещалось. С какой стороны в этот день подует ветер, с той стороны будет дуть он до весеннего равноденствия.

По погоде первых двенадцати дней, следующих за Спиридоном, судили о погоде каждого из двенадцати месяцев наступающего года. В избе в притолоку хозяйка втыкала серп, а хозяин клал на порог топор - от нечистой силы. Острая сталь с давних пор считалась лучшим средством от самой разнообразной нечисти.

Чтобы куры раньше начинали нестись, в этот день кормят их гречихой из правого рукава. В этот день также надо было непременно встряхнуть яблони, чтобы они раньше зацветали.

Приметы на 25 декабря

С солнцеворота дня прибудет хоть на воробьиный скок.

Если солнце светло, лучисто - Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней - теплым и пасмурным.

Знаменательные события в истории: 25 декабря 2019 года

Если на Спиридона происходит перемена ветра, то на будущий год будет хороший урожай гречихи.

День Спиридона определяет характер всей зимы.

Если на Спиридона солнышко играет - будут на Святках дни ясные.

День солнцеворот, катись в огород, с огорода - на красное угорье (на лето), подымися над нашим подворьем.

На Спиридона корова на солнце один бок нагреет (солнце на лето поворачивает).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Приметы, 25 декабря, Праздника в декабре, Спиридон Солнцеворот, Приметы 25 декабря, День Спиридона Тримифунтского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
05 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, двое раненых
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь