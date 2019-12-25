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Суд отменил домашний арест для снайпера, подозреваемого в убийстве майдановца

Суд отменил домашний арест для снайпера, подозреваемого в убийстве майдановца
17:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд обязал подозреваемого являться к следователю и отобрал у него загранпаспорт.

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-бойца спецподразделения "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве майдановца Александра Храпаченка. Об этом сообщает "Громадське".

"Изменить примененную к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства". - говорится в сообщении. 

Дмитрия Хмеля обязали являться в суд, к следователю или прокурору в определенные дни. Ему запрещено покидать пределы Киевской области без разрешения следователя. Ему также запрещено общаться с 13 свидетелями и пострадавшими в рамках дела. 

СМИ: Украина готовит к обмену экс-беркутовцев

Хмель должен отдать ГПУ загранпаспорт и другие документы, которые позволяют ему выехать за границу. 

Постановление суда действует до 28 января 2020 года и не подлежит обжалованию.

Напомним, суд допросил очередного свидетеля по делу бывших "беркутовцев". 

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Киев, Беркут, Суд, Домашний арест, Дмитрий Хмель.
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