Суд отменил домашний арест для снайпера, подозреваемого в убийстве майдановца

Новости Украины:Суд обязал подозреваемого являться к следователю и отобрал у него загранпаспорт.

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-бойца спецподразделения "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве майдановца Александра Храпаченка. Об этом сообщает "Громадське".

"Изменить примененную к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства". - говорится в сообщении.

Дмитрия Хмеля обязали являться в суд, к следователю или прокурору в определенные дни. Ему запрещено покидать пределы Киевской области без разрешения следователя. Ему также запрещено общаться с 13 свидетелями и пострадавшими в рамках дела.

Хмель должен отдать ГПУ загранпаспорт и другие документы, которые позволяют ему выехать за границу.

Постановление суда действует до 28 января 2020 года и не подлежит обжалованию.

Напомним, суд допросил очередного свидетеля по делу бывших "беркутовцев".