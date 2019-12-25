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"Суд" Крыма оставил в тюрьме украинского активиста Приходько

"Суд" Крыма оставил в тюрьме украинского активиста Приходько
17:44 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Олега Приходько обвиняют в попытке подорвать администрацию города Саки.

Так называемый "суд" в оккупационном Крыма оставил в тюрьме местного активиста Олега Приходько, которого обвиняют в попытке взорвать так называемую "администрацию" города Саки. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В частности, "Верховный суд Крыма" оставил под арестом Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва администрации города Саки. Об этом "Решетке" рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов, который подал жалобу на решение "Киевского райсуда Симферополя", который продлил арест Приходько до 10 февраля 2020 года. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Приходько был задержан сотрудниками ФСБ 9 октября у себя дома в поселке Орехово Сакского района. После обыска дома у Приходько ФСБ заявила, что обнаружила тротиловую шашку и поражающие элементы. По версии следствия, Приходько готовил взрыв здания администрации Сак, чтобы заставить власти Крыма "к вхождения полуострова в состав Украины". На следующий день его арестовали на два месяца по обвинению в подготовке теракта и изготовлении взрывчатых веществ (по статье 205 УК РФ за статьи 30 - подготовка теракта и по статье 223.1 УК РФ - незаконное изготовление взрывчатых веществ - ред). Приходько вину отрицает и называет преследование "политическим за украинскую позицию".

Украинскому активисту Приходько продлили арест на два месяца

6 декабря арест Приходько был продлен, защита подала апелляцию, которая была рассмотрена сегодня.

Напомним, Служба финансового мониторинга РФ внесла задержанного в оккупированном Крыму Олега Приходько в список лиц, "причастных к экстремистской деятельности или терроризму".

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Крым, Суд, Оккупированный полуостров, Олег Приходько.
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