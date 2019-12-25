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Винницкие священники привезли военнослужащим в ООС подарки к Рождеству

Винницкие священники привезли военнослужащим в ООС подарки к Рождеству
18:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Священники привезли в зону ООС гуманитарную помощь.

Священнослужители из Виннитчины приехали в зону ООС, чтобы поздравить с рождественскими праздниками украинских защитников.

Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

"Накануне новогодних и рождественских праздников район проведения операции Объединенных сил посетили священнослужители из Виннитчины. Пастыри привезли гуманитарную помощь для воинов и проводили религиозные обряды с военнослужащими на передовой", - говорится в сообщении.

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Напомним, украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет, что боевики нарушают режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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Донбасс, Священники, ООС.
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