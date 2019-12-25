На Одесчине избили военнослужащую: Загороднюк обещает разобраться

Новости Украины:В Одесской области избили женщину-военнослужащую.

В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащую.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

По его словам, это дело он взял под личный контроль.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области ... Дело беру под личный контроль", - написал министр.

Загороднюк отметил, что с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

"Параллельно военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Детали сообщу после того, как выясню все подробности", - добавил глава оборонного ведомства.