Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова

Новости Украины:Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала иск против МВД и Авакова.

Подозреваемая по делу журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко подала иск против Министерства внутренних дел и его руководителя Арсена Авакова.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные госпортала "Судебная власть Украины".

Истица будет защищать собственную честь, достоинство и деловую репутацию. Третьим лицом в деле является телерадиокомпания "Украина".

В комментарии изданию адвокат Кузьменко Виктория Дейнека пояснила, что 13 декабря в программе "Свобода слова Савика Шустера" министр Арсен Аваков заявил, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу убийства Шеремета, что является недостоверной информацией.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", - подчеркнула представительница истицы.

Как сообщалось ранее, Киевский апелляционный суд оставил под стражей врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.