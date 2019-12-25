Глава УГКЦ о процессе объединения с ПЦУ: Он не идет

Новости Украины:Предстоятель УГКЦ рассказал о возможности объединения с ПЦУ и о контактах с УПЦ МП.

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дал интервью "Радио Свобода", в котором рассказал о взаимоотношениях с ПЦУ и о контактах с УПЦ МП и о том, что объединение Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины как такое не происходит, пишет УНН.

На вопрос журналистки: "Возвращаясь к тому, что делать вместе, но уже не в отношении календаря, не в отношении Рождества. Вы и ПЦУ — как идет процесс возможного объединения?", предстоятель УГКЦ заявил: "Процесса объединения нет. Он не идет. Сегодня, когда речь идет о ПЦУ, а идет речь о ее вхождении в сопричастие с другими поместными православными церквами. И это есть ее приоритетом".

"Между нами есть пока обмен декларациями о готовности обрабатывать дорожную карту", — добавил Святослав (Шевчук).

На вопрос о контактах с УПЦ Московского Патриархата, предстоятель УГКЦ сказал, что: "Я думаю, что очень много, возможно, таких интерпретаций истории, в частности истории церкви. Когда речь идет об УПЦ (МП), мы имеем очень спорадические контакты и диалога как такового нет. Я никогда не мог иметь личной встречи с его блаженством, митрополитом Онуфрием, хотя мы много раз об этом просили и выражали свое желание".