Дело Шеремета: адвокат обнародовал расшифровку разговора о Марусе Звиробий

Новости Украины:Апелляционный суд города Киева 24 декабря оставил под стражей подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко.

Адвокат Владислав Добош, который защищает Юлию Кузьменко, подозреваемую в причастности к убийству Павла Шеремета, обнародовал полный текст ее разговора, где упоминается Маруся Звиробий.

Текст расшифровки Владислав Добош разместил в Facebook.

«На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится р Марусе Звиробий, где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось», - отметил Добош.

При этом он подчеркнул: «И пусть мне кто скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где тут Шеремет?! Вопрос - кому это выгодно?!».

Адвокат уточнил, что в приведенных записях «К» - это Кузьменко, «Т» - ее собеседница.

Владислав Добош сообщил, что 19 и 20 июля 2016 года его подзащитная находилась дома с сыном. Это алиби подтвердил и ее бывший муж. Адвокат просил применить к Кузьменко меру пресечения в виде личного поручительства.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд избрал меру пресечения: Яне Дугарь - в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко - в виде содержания под стражей без определения залога. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.