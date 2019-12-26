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26 декабря - приметы и обряды в Евстратиев день
26 декабря - приметы и обряды в Евстратиев день

26 декабря - приметы и обряды в Евстратиев день

26 декабря - приметы и обряды в Евстратиев день
07:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:С этого дня наблюдали за погодой в течение 12 суток. По 12 "приметным" дням предсказывали погоду на весь следующий год.

Традиции на 26 декабря

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают посиделки и сборища, на которых решают, как лишить людей солнечного света и тепла. Нельзя в этот день сквернословить - не то ведьмы с неба упадут прямо на голову провинившегося. Нельзя было и веник на крыльце оставлять - не то ведьмы утащат. Ведьма - существо, находящееся на границе мира живых и мира нечистой силы.

С одной стороны, это совершенно реальная женщина, с другой - ведьма может предстать перед человеком и в образе кота, кобылы, безрогой коровы, собаки, сороки, змеи, белой курицы. Ведьма может обернуться и неодушевленным предметом - иглой, клубком, мешком, катящейся бочкой, копной сена. Считалось, что всего у ведьмы двенадцать обликов. Появляется она чаще всего в сумерках, ночью или перед рассветом.

Ведьмы умеют летать не только на помеле, но и на хлебной лопате, лугошке (липовой палке без коры), другой хозяйственной утвари. Все эти магические орудия указывают на особую связь ее с очагом, печью - в доме она обычно колдует именно там. Считалось, что если опрокинуть у печи ухват, то ведьма не сможет колдовать, а если повернуть наоборот печную заслонку, то она не сможет вернуться обратно в дом. Чаще всего ведьма покидает дом клубом дыма, вихрем или птицей. Считалось, что по поведению дыма можно узнать, есть ли в селении ведьма: у них первый дым из трубы никогда не выходит спокойно и тихо, а всегда крутит и вертит клубами во все стороны, какая бы в этот день ни была погода.

По народным представлениям, ведьмам подвластны здоровье и выздоровление, урожай и неурожай, перемена погоды, им же подвластна домашняя скотина.

Знаменательные события в истории: 26 декабря 2019 года

Приметы

С Евстратиева дня в течение 12 дней следили за погодой: погода в каждый день показывала погоду на соответствующий месяц, начиная с января и по декабрь.

Есть такие приметы 26 декабря на погоду:

ясная, солнечная погода на Евстрата – к морозному, но солнечному январю;

пушистый иней – к резкому похолоданию.

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