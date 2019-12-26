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Что можно подарить на Новый 2020 год по знакам Зодиака

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Что можно подарить на Новый 2020 год по знакам Зодиака
09:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Астрологи уже угадали желания каждого Знака Зодиака и поделились с нами своими открытиями.

Если вы до сих пор не знаете, что подарить родным, коллегам, друзьям и знакомым на Новый год, предлагаем обратиться за помощью к звездам. 

Хозяйка года Белая Металлическая Крыса — сообразительное, хитрое, любопытное и очень практичное животное. Она покровительствует людям интеллектуальных и творческих профессий. Белая Крыса просто обожает сюрпризы, основанные на грамотном обращении с деньгами: бесполезными вещицами в 2020 году мало кого обрадуешь, а вот практичными подарками можно не только удивить близких, но и привлечь благосклонность Крысы.

В преддверии Нового года эксперты решили облегчить поиски хорошего подарка и опубликовали список универсальных презентов по Знаку Зодиака.

Овен

Независимый, соблазнительный и эффектный — Овна сложно обойти вниманием. А значит, и подарок должен быть ему под стать. Первое правило — презент должен быть лучшим. Второе правило — практичным и уникальным. Поскольку 2020 год для Овна будет очень успешным с материальной точки зрения, астрологи советуют подарить ему что-то, что ускорит достижение целей. Приятным сюрпризом будет книга на тему психологии или самообразования, интеллектуальная игра, абонемент в спортзал или сертификат на повышение квалификации.

Телец

Телец обычно поражает своей продуктивностью и упорством. Ему можно подарить небольшой лэптоп или функциональный смартфон. Представитель этого Знака тщательно следит за своими деньгами и неравнодушен к дизайнерским вещам, а значит, с большой признательностью примет новый кошелек или брендовую обувь. Еще один беспроигрышный вариант — денежные талисманы для дома, которые поспособствуют финансовому процветанию.

Близнецы

Близнецы неизменно общительны, обаятельны и элегантны. Они из тех, кто задает моду, а не следует ей. Они всегда в курсе важных событий и отлично ориентируются в новых тенденциях. Близнецы чтят дружбу и обожают дружеские посиделки, поэтому наверняка нуждаются в настольных играх, новой посуде, хорошем комплекте для барбекю. Вся жизнь для них — сплошная вечеринка, поэтому если хотите обрадовать Близнеца, то отправьте ему фанты, бутылку игристого или набор дизайнерских бокалов.

Рак

Во многих древних текстах по астрологии Рак фигурирует как таинственный человек, который время от времени спасает мир. Представитель этого Знака не на шутку увлечен всем, что связано с безопасностью, шифрованием, головоломками, так что различные флешки с кодовым замком, сейфы, гаджеты для дома и автомобиля станут для него идеальным подарком на 2020 год.

Лев

Лев виртуозно владеет искусством саморекламы, что неудивительно: он обожает внимание и хвалебные речи в свой адрес. У этого Знака очень сильная энергетика и потрясающая харизма. Своим подарком вы должны выразить восхищение и любовь к его персоне. Всегда будут кстати дизайнерские и дорогие вещи, в идеале — от знаменитых брендов. Хорошее впечатление произведут и аксессуары. Также Лев будет в восторге от новой техники, с радостью примет билет на мюзикл или небольшое путешествие.

Дева

Аналитический склад ума, размеренность, стремление к идеалу, щепетильность — главные качества Дев. Как же угодить самому великому рационалисту? Бытует мнение, что Девам нравится все, что связано с творчеством и образованием. Набор для творчества или сертификат на курсы иностранного языка — не просто модно, но и очень полезно. Лучшим новогодним подарком может стать абонемент на обучение или многофункциональный телефон.

Весы

У Весов идеальный вкус, что может слегка запутать и напугать. Но выбрать подарок будет не так уж сложно, если узнать Весов поближе. Эти любимцы публики обожают стильные аксессуары, брендовые вещи, парфюмерию, романтику и ароматические сюрпризы. Подарить Весам атмосферу праздника могут и красивые предметы интерьера, а также музыкальные инструменты.

Скорпион

Скорпион редко остается в тени. Он не особо старается быть в центре внимания, но пройти мимо этой персоны с мощной энергетикой практически невозможно. По душе ему придутся таинственные вещи с двусмысленным подтекстом. Известно, что самое любимое место в доме Скорпиона — это спальня. Тут он чувствует себя в безопасности, поэтому очень обрадуется мягкому пледу, покрывалу, постельному белью. Другим необычным презентом станет драгоценный камень, желательно опал. Этот камень приносит Скорпионам успех.

Стрелец

Стрелец — авантюрист, философ и любитель острых ощущений. Абонемент в спортзал, сказочное путешествие или прогулка под звездным небом приветствуются. Можно также ненавязчиво поинтересоваться, чего Стрелец хочет от жизни в 2020 году, и постараться помочь ему приблизиться к желаемому. В глубине души об этом мечтают все Стрельцы. Обрадуют и уютные подарки, такие как сертификат в салон красоты, массажеры, вещи, которые предотвращают стресс и снимают усталость.

Козерог

Амбициозный, выносливый и целеустремленный Козерог обрадуется преподнесенным в подарок антикварным вещам. Не забываем и о прекрасном чувстве юмора Козерога: ему можно подарить книгу комедийного жанра, билет в кино или на стендап. Еще большинство Козерогов обожают образование, поэтому отличным решением станет билет в музей, на выставку или подарочный сертификат на обучение.

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Водолей

Знаком Водолея управляет Уран — планета будущего, науки, изобретений и открытий. Намек понят? Все, что относится к новинкам техники, будет принято Водолеем с огромной радостью. Причем чем техника необычнее, тем лучше. Неважно, будет это новомодный смартфон, часы, колонка или шлем виртуальной реальности — Водолею понравится все, даже видеоприставка и видеоигры.

Рыбы

2020 год откроет перед Рыбами новые возможности. Правда, у представителей этого созвездия может не хватить решительности ими воспользоваться. Астрологи советуют подарить Рыбам то, что будет их мотивировать и поможет понять, что счастье в их руках. Не стоит забывать, что Рыбы очень романтичны и чувственны. Им очень понравятся сборники стихов, любовные романы, наборы аромамасел и все, что связано с ритуалом принятия ванны: махровые халаты, большие полотенца, парфюмы и лосьоны. Сделайте реверанс в сторону сентиментальности этого Знака, и вы не прогадаете.

Любой подарок, выбранный вами, должен принести радость и запомниться надолго, поэтому уже сейчас можно аккуратно узнать, что же хотят получить родные. Белая Крыса благосклонно отнесется к подаркам, которые сделаны от чистого сердца и с самими добрыми пожеланиями.

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