Как подготовиться к Новому 2020 году Крысы?

Новости Украины:Эксперты приготовили список дел, который поможет подготовиться к Новому году.

Чтобы 2020 год принес успех и новые победы, нужно правильно к нему подготовиться. Советы астрологов помогут обратить внимание на самые важные предновогодние дела и заручиться удачей в будущем году.

Совсем недавно мы встречали 2019 год, но вот за порогом уже декабрь, а значит, мы снова начинаем мечтать и думать, чем нас удивит 2020 год. А чтобы год Белой Металлической Крысы сложился действительно удачно, уже сейчас всем представителям зодиакальной плеяды нужно доделать то, на что не хватало времени раньше.

Овен

По мнению астрологов, 2019 год для Овнов был слишком бурным и энергозатратным. Исходя из этого обстоятельства, представителям Знака Огня в декабре стоит взять передышку и устроить предпраздничные каникулы. Не стоит отказывать себе в приятных хлопотах и маленьких радостях — на финишной прямой ждут самые перспективные возможности для исполнения желаний.

Телец

Тельцы в силу своего сильного и несдержанного нрава могли нанести за год немало обид близким, даже не заметив этого. Но причиненные обиды могут остаться тяжелым грузом на душе. Поэтому, чтобы завершить год на приятной ноте, астрологи советуют Тельцам попросить прощения у всех, кого они вольно или невольно обидели. Декабрь — отличный месяц для улаживания конфликтов, прощения обид и улучшения отношений.

Близнецы

В декабре 2019 года Близнецам рекомендуется развернуть вокруг себя бурную активность: заявить о претензиях, отстоять позиции, решиться на кардинальные перемены. Главные преимущества — креативность и эффект неожиданности. Заключительный месяц покажет, кто друг, кто враг, что стоит сил, а что является мимолетным увлечением в жизни. При надлежащей решительности конец года порадует результатами.

Рак

Чтобы перейти рубеж от старого к новому, Ракам стоит переместить фокус внимания на сферу карьеры и денег. От долгов и неоплаченных кредитов стоит избавиться или хотя бы перекрыть большую часть. Не стоит брать с собой долги в новый год, иначе он может стать неудачным в материальном плане. Чтобы этого не произошло, необходимо уже сейчас основательно задуматься над тем, как привлечь деньги и не уйти в минус.

Лев

Декабрь — отличный месяц для представителей Льва, чтобы помочь близким и тем самым заполучить их одобрение и поддержку в будущем. Астрологи предостерегают: на горизонте обязательно появятся люди, которые будут нуждаться в помощи. Задача Львов — найти время, силы и, возможно, деньги, чтобы поддержать человека. Если год закончится на ноте бескорыстия и отзывчивости, это сулит удачу в начале следующего года.

Дева

Девы завершают продуктивный год, которые принес немало побед и перспектив на грядущее. А посему заключительные недели года стоит посвятить переходному отдыху. Причем не лени и бездействию, а духовным исканиям и переменам в личной жизни. Многих Дев ждут прекрасные возможности для переезда в другую страну, покупки недвижимости, создания семьи или открытию собственного бизнеса. Но чтобы улучшить свою жизнь, вначале стоит избавиться от вирусов сознания и внутренних сдерживающих установок.

Весы

Заключение года для Весов обещает быть насыщенным. У них появится возможность высказать все своим обидчикам и закрыть дверь в прошлое. Астрологи советуют не упускать этот шанс, иначе недоброжелатели так и продолжать терроризировать. Также декабрь для Весов — это билет в новую жизнь, когда можно задуматься о создании семьи и покупке квартиры.

Скорпион

У представителей Скорпиона наступает полоса везения. Все самые безумные и смелые желания начнут исполняться уже в декабре. Требуется лишь немного подтолкнуть приближение заветного, проявив смелость и удивив всех своей нестандартностью. Но нужно действовать деликатно, не плетя интриги и не развязывая войн. Конфликты, начатые в конце 2019 года, будут преследовать очень долго. Дипломатия и интуиция — главные союзники на предстоящий месяц.

Стрелец

Декабрь 2019 года для Стрельцов — месяц романтики, свиданий, знакомств, общения и любви. Астрологи рекомендуют провести время с пользой и заняться налаживанием связей как делового, так и романтического плана. Будет особенно здорово, если получится «закопать топор войны» и восстановить отношения с близкими друзьями и членами семьи. В 2020 году эти связи очень помогут и поспособствуют появлению в жизни счастья.

Козерог

Козерогам, настоящим трудоголикам, отрекомендована пауза: заключительные недели уходящего года лучше всего посвятить отдыху, неспешным делам и своему здоровью. Не исключено, что потребуется восстановление сил, чтобы войти в новый год отдохнувшими и готовыми к новым свершениям. А если с силами все в порядке, можно организовать новогодние праздники, включающие в себя путешествие в любимую страну.

Водолей

Водолеям желательно подумать о своей жизни: вспомнить все перемены, как хорошие, так и не очень, и извлечь из них уроки. Полезно сменить образ мышления, имидж, работу, социальный статус или место жительства: планеты дают зеленый свет громким переменам и судьбоносным решениям. Главное, чтобы эти метаморфозы были осмысленными. Астрологи советуют придерживаться верного направления, чтобы развернуть свою жизнь в правильное русло.

Рыбы

Представителей водного Знака ждет месяц, когда нужно осмысленно принять решение, которое полностью перевернет их жизнь. От этого будет зависеть не только ближайшее будущее, но и вся судьба в целом. В этом деле потребуется храбрость и решительность, в противном случае счастье просто пройдет мимо. Проявленная смелость сделает жизнь ярче и насыщенней, а быть может, и избавит от множества проблем в грядущем.

По словам астрологов, предпраздничные недели нужно посвятить завершению начатых дел и избавлению от ненужного — только в этом случае наступающий 2020 год принесет счастье, духовный рост и финансовое благополучие. Благодаря рекомендациям для каждого Знака Зодиака вы сможете завершить уходящий год на мажорной ноте.