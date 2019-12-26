Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 27 декабря

Новости Украины:27 декабря принято было убирать в доме и наводить порядок, чтобы никакие духи не пришли в жилище.

В церкви 27 декабря почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана, которые пострадали в Египте за веру во Христа при правлении императора Диоклетиана, который славился многочисленными гонениями, организованными в отношении сторонников христианского учения. Аполлоний, опасаясь страданий и гонений, попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам.

Однако сам Филимон заявил, что верит во Христа. Аполлоний после этого раскаялся и уже не стал скрываться. В результате, и Аполлоний, и Филимон были арестован и казнены после многочисленных пыток. В пытках принимал участие язычник Ариан, однако он сам вскоре раскаялся и принял крещение со своими телохранителями, старшим из которых был именно Феотих. Все они были преданы смерти язычниками, которые обвиняли проповедников в отступничестве.

Существуют приметы и верования, связанные с этим днем.

На Киевской Руси бытовало верование, что именно 27 декабря нечистая сила гуляет на свободе, и очень важно побыстрее изгнать ее из мира людей, ведь в противном случае тьма никогда не покинет землю. Верили, что хороших хозяев нечисть никогда не станет беспокоить. Поэтому, в Филимонов день принято было убираться в избе и наводить порядок.

Самыми опасными считали оборотней, поскольку они обладали способностью перевоплощаться в животных и людей. Также изображали оборотней в виде блуждающих огней, туч, вихря, вурдалаков, приведений и покойников. Восставшими мертвецами считали людей, которые покончили жизнь самоубийством или погибли в результате несчастного случая, младенцев, не вступивших в брак людей, покойники, которые умерли совсем недавно.

Говорили, что среди нечисти может появиться и сам черт, который обернется козлом, бараном, овцой, свиньей, зайцем, собакой или волком. Для того чтобы отогнать нечисть, старались умываться как можно чаще, поскольку злые духи, по приметам, очень боятся воды. Нельзя было 27 декабря выходить из дома, не умывшись, а также седлать лошадь в этом случае, поскольку конь понесет или натрет себе спину упряжью. Неумытых людей также молнией может убить. Перед началом любого дела окропляли себя водой.

Народные приметы на 27 декабря:

Какая погода будет 27 декабря, таким и будет февраль;

Если на Фирса ветреный и холодный день выпадает, то в следующем году будет хороший урожай;

Если человек родился 27 декабря, то его талисманами будут жемчуг или турмалин;

Горячий и теплый день 27 декабря - лето тоже будет жарким;

Погода меняется в течение дня - скоро будут оттепели;

Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую - скоро установится мрачная и снежная погода;

Ночью 27 декабря был иней - жди снегопада днем;

Над лесом видно синие пятна - выпадет снег.