Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос

Новости Украины:Гарантировать безопасность Украины сможет вступление в НАТО, считают более половины украинцев.

Более половины украинских граждан считают, что наилучшим гарантом безопасности Украины является вступление страны в НАТО.

Таковы результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова 13-18 декабря, и презентованного в четверг в Киеве.

Вступление в НАТО, как вариант гарантирования безопасности, был бы наилучшим для Украины – такого мнение 51,2% опрошенных. 26,1% респондентов уверены, что гарантировать безопасность Украины может ее внеблоковый статус. 5,5% респондентов склоняются к военному союзу с Россией и другими странами СНГ, а 1,5% - к военному союзу с США. При этом 1,6% опрошенных назвали другие варианты, а 14,1% респондентов затруднились ответить.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.