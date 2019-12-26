Адвокаты экс-беркутовцев просят изменить меру пресечения их клиентам

Новости Украины:Адвокаты экс-беркутовцев направили в суд ходатайство, в котором просят изменить им меру пресечения.

Киевский апелляционный суд рассмотрит ходатайства об изменении меры пресечения бывшим бойцам батальона спецназначения "Беркут", которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом сообщил прокурор Алексей Донской.

По его словам, сегодня в Святошинский районный суд Киева поступили ходатайства от адвокатов экс-"беркутовцев" об изменении их подзащитным меры пресечения. Эти ходатайства еще не переданы в Киевский апелляционный суд, поэтому в настоящее время неизвестно, когда именно состоится заседание и какая коллегия судей будет рассматривать эти ходатайства.

Донской добавил, что трудно прогнозировать, какое решение может принять апелляционная инстанция. На данный момент, по его словам, прокуроры еще не видели ходатайств, поэтому не знают, какую именно меру пресечения будут просить адвокаты.

Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. Остальным обвиняемым до 22 декабря продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

23 декабря "Громадське" со ссылкой на два источника, касающихся судебного дела, сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс- "беркутовцев" были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко называл мифом информацию о якобы запланированном обмене экс-"беркутовцев".

Напомним, Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-бойца спецподразделения "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве майдановца Александра Храпаченка.