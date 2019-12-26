Новый 2020 год Крысы: какие подарки принесут удачу

Новости Украины:В 2020 году некоторые подарки принесут не только позитив и отличное настроение, но и удачу.

Новый год для каждого человека с самого детства становится временем волшебства. Мы стараемся дарить близким чудо и теперь.

Чтобы год был счастливым, стоит обратить внимание на животное, которое, согласно восточному гороскопу, окажется нашим покровителем. В 2020 году хозяйкой года будет Белая Металлическая Крыса. Это неплохой знак, многим он принесет перспективные перемены и прояснит будущее. Ну а чтобы Фортуна не обделила благополучием родных и близких, можно подобрать им удачные подарки. Итак, посмотрим, что особенно оценит покровительница года.

Угощения к праздничному столу. В 2020 году принести яркую фруктовую корзину с экзотическими угощениями, хорошее вино, набор новогодних сладостей или сыров для всеобщего застолья — отличная идея. Таким образом мы желаем хозяевам дома благополучия и изобилия не только за новогодним столом, но и на протяжении всего года.

Интеллектуальные подарки. Не стоит думать, что Крыса оценит только сыр или другие угощения. Это та еще интеллектуалка, она хитра, сообразительна, ценит целеустремленных и остро соображающих людей. Поэтому в 2020 году многие заметят у себя тягу к саморазвитию, к работе над собой. Вы можете очень кстати преподнести сертификат на вечерние курсы или занятия онлайн самого разного рода: иностранные языки, ораторское искусство, творческие занятия.

Можно сделать акцент на эстетических подарках. Допустимо дарить книги или абонементы, билеты в театры и на фестивали. Необходимо при этом отталкиваться от предпочтений ваших друзей и родных.

Практичные презенты. Эти подарки тоже будут кстати. Крыса не из тех, кто витает в облаках. Она будет рада и набору инструментов, и новым насадкам для миксеров или дрелей, и скидочным купонам в строительные и отделочные магазины.

Здесь важно подойти к делу индивидуально: общих подарков Крыса не оценит. Тем, кто сейчас делает ремонт, пригодятся связанные с ним мелочи. Молодых родителей порадует оформленный по-новогоднему комплект для малыша (одежда, полотенце или слинг, игрушки для развития моторики). Пожилой семейной паре можно дарить уютные теплые пледы.

На самом деле почти все подарки можно смело дарить в 2020 году. Избегать стоит только одного — дежурных сувениров. Лучше не выбирать презент в последний момент, и если приглашение на праздник было неожиданным, подарить посильную для вас сумму денег.

Креативный вариант для готовящихся заранее — подарок, сделанный самостоятельно. В 2020 году можно дарить подарки, созданные своими руками, и мы уже подготовили для вас материал с наиболее удачными вариантами.

Купленный подарок лучше с добрыми намерениями припрятать в уютное и укромное место и подержать там пару дней, прежде чем вручать. Так вы зарядите его позитивной энергетикой и вашими самыми наилучшими пожеланиями.

Готовьтесь к Новому году вместе с нами, готовьте с нами новогодние блюда, которые принесут удачу, и непременно придумайте самое заветное желание для праздничной ночи.