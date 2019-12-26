Порошенко или Зеленский? Чье правление украинцы считают лучшим

Новости Украины:Фонд "Демократические инициативы" провел сравнение отношения украинцев до бывшей и нынешней власти.

Действующую власть считают лучше предыдущей 43% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

"Считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 43% украинцев, 13% имеют противоположную позицию, а по мнению 34% респондентов, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей", - говорится в исследовании.

При этом 16% опрошенных выразили мнение, что в ближайшее время в их городах возможны массовые акции протеста (3% в этом уверены и еще 13% допускают такую вероятность). В то же время 40% считают такую перспективу маловероятной, а 34% уверены, что таких выступлений не будет. О личной готовности участвовать в таких митингах и демонстрациях заявили 17% респондентов (4% - обязательно, 13% - скорее всего), а 71% заявляет о неготовности. По данным экспертов Фонда "Демократические инициативы", почти такими же были результаты и в конце 2018 года.

В то же время, 21% опрошенных предполагает, что в течение 2020 года может возникнуть третий Майдан, а 66% считают, что этого не будет.

Общенациональное исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.