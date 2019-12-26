Скачать
Четверг, 26.12.2019
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос
В Украине сократились запасы газа
В Украине сократились запасы газа
"Мечта": Магучих рассказала о главной цели на 2020 год
"Мечта": Магучих рассказала о главной цели на 2020 год
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 27 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 декабря

Порошенко или Зеленский? Чье правление украинцы считают лучшим

Порошенко или Зеленский? Чье правление украинцы считают лучшим
13:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: коллаж

Новости Украины:Фонд "Демократические инициативы" провел сравнение отношения украинцев до бывшей и нынешней власти.

Действующую власть считают лучше предыдущей 43% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

"Считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 43% украинцев, 13% имеют противоположную позицию, а по мнению 34% респондентов, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей", - говорится в исследовании.

При этом 16% опрошенных выразили мнение, что в ближайшее время в их городах возможны массовые акции протеста (3% в этом уверены и еще 13% допускают такую вероятность). В то же время 40% считают такую перспективу маловероятной, а 34% уверены, что таких выступлений не будет. О личной готовности участвовать в таких митингах и демонстрациях заявили 17% респондентов (4% - обязательно, 13% - скорее всего), а 71% заявляет о неготовности. По данным экспертов Фонда "Демократические инициативы", почти такими же были результаты и в конце 2018 года.

Как украинцы относятся к вступлению Украины в НАТО: опрос

В то же время, 21% опрошенных предполагает, что в течение 2020 года может возникнуть третий Майдан, а 66% считают, что этого не будет.

Общенациональное исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опрос, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь