АЗС снизили цены на бензин и топливо: сколько теперь стоит заправить авто

Новости Украины:Украинские АЗС снизили цены на топливо в среднем на 10-90 копеек.

Сетевые операторы с 24 по 26 декабря снизили цены на бензин и дизельное топливо на 10-90 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на станциях АЗС WOG и OKKO стоимость топлива снизилась на 50 копеек за литр, до: А-92 – 27,49 грн, А-95 – 28,49 грн, ДТ – 27,49 грн.

На SOCAR топливо также подешевело на 50 копеек за литр, но остается на 1 грн дороже, чем на OKKO и WOG.

Столичный оператор KLO снизил цену на 30-50 копеек за литр, до: А-92 – 26,59 грн, А-95 – 28,59 грн, ДТ – 26,99 грн. На Glusco топливо подешевело на 90 копеек за литр, до: А-92 – 25,95 грн, А-95 – 26,95 грн, ДТ – 25,95 грн. На AMIC бензин А-92 и А-95 подешевел на 50 копеек за литр, а в сети UPG цены снизились на 40-50 копеек за литр, до: А-92 – 25 грн, А-95 – 26 грн, ДТ – 24,70 грн.

Средняя стоимость в Украине снизилась до уровня: А-92 - 26,09 грн/л, А-95 - 27,22 грн/л, ДТ - 26,53 грн/л.

Как сообщалось ранее, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций, на котором призвал бизнес активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни.

Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.

Напомним, Государственный и гарантированный государством долг в ноябре 2019 составил 1,99 триллиона гривень.