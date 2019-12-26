Еще один законопроект Зеленского забраковал КС

Новости Украины:Правки в закон о снятии депутатской неприкосновенности Зеленского признали неконституционными.

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий нардепа.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на представителя президента в КСУ Федора Вениславского.

"Конституционный Суд предоставил негативный вывод", - говорится в сообщении.

КС установил, что законопроект Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины. Вениславский отметил, что с полным текстом решения суда еще не ознакомился.

В пресс-службе КС добавили, что вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда 26 декабря.

Законопроект Зеленского предлагал лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство.