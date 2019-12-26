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Украина выдала Испании российского "вора в законе"

Украина выдала Испании российского "вора в законе"
16:00 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Нацполиция

Новости Украины:"Вора в законе" Ботира Рахимова передали в руки испанских правоохранителей, который с 2017 года находился в международном розыске.

Во вторник, 24 декабря, Украина экстрадировала в Испанию "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский", который является гражданином Российской Федерации. Об этом в четверг сообщили на официальном сайте Нацполиции Украины.

"Батыр Бухарский", 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана, с 2017 года находился в международном розыске за совершенные в Испании преступления.

Там его обвинили в организации схемы по отмыванию денег совместно с другими участниками ОПГ. Злоумышленники легализовали полученные преступным путем средства, покупая недвижимость. За это "вору в законе" в Испании грозит лишение свободы сроком на 17 лет.

Полиция задержала криминального авторитета по кличке "Лощ"

В апреле 2019 года "Батыр Бухарский" незаконно прибыл в Украину. Правоохранители выяснили, где он находится, сразу же задержали и проинформировали европейских коллег. С целью экстрадиции в Испанию его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

В 1998 году в Москве "Батыр Бухарский" был коронован "вором в законе" "Дедом Хасаном". Он был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по прозвищу "Япончик".

Во вторник при содействии Государственной пограничной службы Украины, Генеральной прокуратуры, прокуратуры Киевской области и Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции экстрадировали "Батыра Бухарского" в Испанию.

Напомним, полиция задержала банду, в составе которой был мужчина, которого разыскивал Интерпол за участие в террористической организации "ИГИЛ".

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Украина, Россия, Интерпол, Экстрадиция, Вор в законе.
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