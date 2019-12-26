СМИ назвали дату обмена пленными между Киевом и Москвой

Новости Украины:По предварительной информации обмен пленными между Украиной и РФ должен состоятся 29 декабря.

Обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" между Украиной и контролируемыми Россией боевиками состоится 29 декабря.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знающих о содержании переговоров.

В частности, была согласована точная дата обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен договорились осуществить 29 декабря.

По словам одного из источников, на сегодняшний день дата не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться.

Как сообщалось ранее, 23 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время видеоконференции договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила: "Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже".

Напомним, пресс-секретарь Кучмы подтвердила достижение участниками заседания ТКГ соглашения об освобождении удерживаемых лиц.