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Данилов анонсировал создание нового Совета при СНБО

Данилов анонсировал создание нового Совета при СНБО
17:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Данилов рассказал, что при СНБО будет создан Совет экспертов по вопросам энергобезопасности.

При Совете национальной безопасности и обороны создадут Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности, который будет действовать как консультативный орган и решать вопросы безопасности в энергетической сфере, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Сейчас уже разрабатывается проект Положения этого Совета и созданы рабочие группы по направлениям в энергетической сфере", - приводит слова Данилова пресс-служба СНБО.

Так, решение о создании Совета было принято во время заседаний рабочих групп по вопросам преодоления угроз в нефтегазовой и энергетической сферах при участии председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, представитеей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, представителей ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", Министерства энергетики и защиты окружающей среды, МИД, Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ.

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По словам секретаря СНБО важной задачей для власти является сохранение позиций Украины как ведущей страны-транзитера газа.

"Через наши мощности должны проходить максимальные объемы газа", - сказал он, добавив, что в этом контексте, важным является позиция международного сообщества по строительству газопровода "Северный Поток-2".

В свою очередь Коболев заверил, что Украина накопила достаточные объемы природного газа в подземных хранилищах и полностью обеспечена газом на зимний период.

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СНБО, Алексей Данилов.
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