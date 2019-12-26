Скачать
Четверг, 26.12.2019
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Украина заключила контракт на поставку второй партии Javelin из США
Украина заключила контракт на поставку второй партии Javelin из США
Динамо в Турции: календарь всех матчей (Фото)
Динамо в Турции: календарь всех матчей (Фото)
Нацотбор Евровидения-2020: кто стал вторым судьей
Нацотбор Евровидения-2020: кто стал вторым судьей

Климкин о деле Шеремета: Сейчас бумеранг или маятник может ударить

Климкин о деле Шеремета: Сейчас бумеранг или маятник может ударить
17:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Климкин убежден, что дело Шеремета может иметь более ощутимые последствия, чем "пленки Мельниченко".

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета может иметь более ощутимые последствия для Украины, возможно, отложенные во времени, чем "пленки Мельниченко".

Об этом дипломат заявил в интервью изданию "Цензор.Нет".

"Во-первых, я очень переживаю в связи с этим делом, очень эмоционально. Я считаю, что эта история для Украины может быть гораздо более сложной, чем пленки Мельниченко", - сказал Климкин.

Он отметил, что сейчас знает мало, и все из открытых источников.

"Но как человек, который начинал с физматшколы, с физтеха, и провел некоторое время в государственных структурах, я считаю, что то, как это было сделано, - это одно из самых сложных продуманных преступлений вообще за всю историю независимой Украины. И то , что это планировали не те люди, которые сейчас в этом обвиняются, - это 100%. То есть я не знаю, принимали ли они в этом участие, это должны выяснить люди, которые за это отвечают. Но они 100% не могли придумать эту мегасложную логистику. И то, что за этим стоят совсем другие люди - это 100%", - убежден экс-министр.

Дело Шеремета: адвокат обнародовал расшифровку разговора о Марусе Звиробий

По словам Климкина, у него мало данных о каком-то персональном участии в деле об убийстве Шеремета, но он реально очень переживает.

"Пусть следствие идет. Но что это организовано совсем с другой целью - это 100%. Более того, сложность этой операции свидетельствует о том, что цель может быть отложена во времени. И что за этим может быть совершенно другая логика. Я думаю, что сейчас бумеранг или маятник может ударить... То есть это история, которая может стать гораздо круче в плане последствий, чем пленки Мельниченко. Ведь на самом деле это дело для нас - одно из самых эмоциональных в принципе. Поскольку там задействованы и ветераны, и волонтеры. Это как ДНК украинская уже, патриотическая, пассионарная. И тот, кто это планировал, он точно, я считаю, преследовал другую цель", - считает дипломат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Павел Шеремет, Павел Климкин, Убийство Шеремета, Дело Шеремета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
Ниже всех: японский спутник попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ниже всех: японский спутник попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь