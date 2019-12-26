Климкин о деле Шеремета: Сейчас бумеранг или маятник может ударить

Новости Украины:Климкин убежден, что дело Шеремета может иметь более ощутимые последствия, чем "пленки Мельниченко".

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета может иметь более ощутимые последствия для Украины, возможно, отложенные во времени, чем "пленки Мельниченко".

Об этом дипломат заявил в интервью изданию "Цензор.Нет".

"Во-первых, я очень переживаю в связи с этим делом, очень эмоционально. Я считаю, что эта история для Украины может быть гораздо более сложной, чем пленки Мельниченко", - сказал Климкин.

Он отметил, что сейчас знает мало, и все из открытых источников.

"Но как человек, который начинал с физматшколы, с физтеха, и провел некоторое время в государственных структурах, я считаю, что то, как это было сделано, - это одно из самых сложных продуманных преступлений вообще за всю историю независимой Украины. И то , что это планировали не те люди, которые сейчас в этом обвиняются, - это 100%. То есть я не знаю, принимали ли они в этом участие, это должны выяснить люди, которые за это отвечают. Но они 100% не могли придумать эту мегасложную логистику. И то, что за этим стоят совсем другие люди - это 100%", - убежден экс-министр.

По словам Климкина, у него мало данных о каком-то персональном участии в деле об убийстве Шеремета, но он реально очень переживает.

"Пусть следствие идет. Но что это организовано совсем с другой целью - это 100%. Более того, сложность этой операции свидетельствует о том, что цель может быть отложена во времени. И что за этим может быть совершенно другая логика. Я думаю, что сейчас бумеранг или маятник может ударить... То есть это история, которая может стать гораздо круче в плане последствий, чем пленки Мельниченко. Ведь на самом деле это дело для нас - одно из самых эмоциональных в принципе. Поскольку там задействованы и ветераны, и волонтеры. Это как ДНК украинская уже, патриотическая, пассионарная. И тот, кто это планировал, он точно, я считаю, преследовал другую цель", - считает дипломат.