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Трансплантация в Украине: пилотный проект на 2020 год утвержден

Трансплантация в Украине: пилотный проект на 2020 год утвержден
18:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Кабмин продлил пилот по трансплантации на 2020 год.

Кабинет министров Украины продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Это позволит заключить договора со всеми лицензированными учреждениями, предоставляющими медуслуги", - написал он.

Согласно тексту постановления, обнародованному на сайте Кабмина, в перечень участников пилота внесли все медучреждения, у которых есть лицензия на предоставление таких медуслуг.

Помимо этого, правительство утвердило тарифы на услуги по трансплантации органов и других анатомических материалов: аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) 323,798 тыс. грн, АВО-несовместимая аллотрансплантация почки 721,23 тыс. грн, трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" 535,28 тыс. грн, пересадка печени/части печени - реципиент 855,039 тыс. грн, донорская нефрэктомия из открытого доступа 33,561 тыс. грн, донорская резекция печени 116,13 тыс. грн, донорский этап - изъятие органов у донора-трупа 74,086 тыс. грн, тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР) 18,63 тыс. грн, аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,36 млн грн и аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом 1,308 млн грн.

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Кроме того, Кабмин разрешил использовать средства на оплату трансплантанта гемопоэтических стволовых клеток из-за рубежа, а также осуществлять предоплату услуг по трансплантации и использовать остаток средств 2019 года в 2020 году.

"Совершенствуем прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладываем финансирование такой возможности для наших людей, а также усиливаем противодействие ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине",- добавил премьер.

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Кабмин, Трансплантация, Алексей Гончарук.
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