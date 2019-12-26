Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине

Новости Украины:Алексей Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных залах на горячую линию.

Тем гражданам, которые узнали о существовании нелегального игорного бизнеса, стоит сообщить об этом на горячую телефонную линию "1545".

Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, избрав категорию 5", - попросил премьер.

Гончарук добавил, что всего за один день, благодаря оперативности правоохранителей, в Украине было закрыто 5,3 тысяч нелегальных игровых залов.

Также глава правительства добавил, что Кабинет министров намерено оперативно реагировать на эти обращения граждан.