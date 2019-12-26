Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине

Тем гражданам, которые узнали о существовании нелегального игорного бизнеса, стоит сообщить об этом на горячую телефонную линию "1545".
Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, избрав категорию 5", - попросил премьер.
Гончарук добавил, что всего за один день, благодаря оперативности правоохранителей, в Украине было закрыто 5,3 тысяч нелегальных игровых залов.
Также глава правительства добавил, что Кабинет министров намерено оперативно реагировать на эти обращения граждан.